Турецкие власти уже обвиняют Гюлена даже в землетрясениях

Мэр Анкары Мелих Гекчек заявил, что недавнее землетрясение у побережья Турции - дело рук оппозиционного турецкого исламского богослова, духовного лидера общественно-политического движения "Хизмет" Фетхуллаха Гюлена. Стихийное бедствие он якобы устроил с помощью западных держав, чтобы нанести ущерб турецкой экономике, сообщает NEWSru.com.

Гекчек уверен в необходимости проведения расследования с участием сейсморазведочного судна, находившегося в момент небольшого землетрясения близ портового города Чанак-Кале.

"И неважно, что они (следователи, - ред.) скажут. Я все еще беспокоюсь по поводу вероятности организации искусственного землетрясения", - сказал Гекчек, добавив, что "террористическая организация Гюлена (FETO) ранее организовывала землетрясения".

По словам Гекчек, "их (гюленистов) план провалился, поскольку их стратегию вовремя раскрыли для общественности". "Но теперь они пытаются устроить экономический кризис с помощью крупного землетрясения", - заявляет мэр Анкары.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник, 6 февраля 2017 года, у западного побережья Турции. Эпицентр находился в Эгейском море, в 23 км от города Бехрам. Данных о разрушениях и жертвах не поступало.

Как сообщалось, Гюлен проживает в США. Власти Турции считают его организатором недавнего не удавшегося военного переворота, попытка которого была соершена 16 июля 2016 года. Сам проповедник эти обвинения категорически отвергает.

Эксперты называют воззрения Гюлена сочетанием умеренного ислама и проевропейских принципов открытой Турции, впервые изложенных Ататюрком, тогда как сейчас в этой стране превалирует курс на консервативный ислам.

Соединенные Штаты отказываются выдавать Гюлена нынешним турецким властям.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает Гюлена своим личным врагом №1.

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