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NEWSru.ua // В мире // Среда, 8 февраля 2017 г.
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Трамп поддерживает Турцию как члена НАТО и планирует увеличить финансирование армии США
время публикации: 07:45
последнее обновление: 10:06
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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Дональд Трамп намерен значительно увеличить финансирование вооруженных сил
Дональд Трамп намерен значительно увеличить финансирование вооруженных сил

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает Reuters.

В ходе разговора Трамп заявил о поддержке Турции в качестве стратегического партнера и союзника НАТО, пишет "Украинская правда".

Говоря об отношениях двух стран, Трамп приветствовал вклад Турции в борьбе с террористической организацией "Исламское государство". Стороны также обсудили "общие обязательства в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях".

Дональд Трамп намерен значительно увеличить финансирование вооруженных сил. Об этом сообщил на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер, передает "Интерфакс-Украина".

"Президент объявил о намерении сделать историческое финансовое вложение в вооруженные силы США, показав всему миру, что Америка поддерживает всех, кто стоит на защите свободы. Как он говорил много раз прежде, вооруженные силы находятся в центре нашей борьбы с радикальным исламским терроризмом, и мы должны защищать тех, кто защищает нас", - сказал Спайсер.

Накануне Трамп провел встречу с представителями Центрального командования и Командования сил специальных операций. Встреча прошла на базе ВВС США "Макдилл".

Ранее сообщалось, что афганское движение "Талибан" призвало Трампа вывести американские войска из Афганистана. В распространенном сайтом талибов открытом письме, достоверность которого 23 января подтвердило разведывательное сообщество SITE, боевики заявляют Трампу, будто бы Соединенные Штаты потеряли доверие после того, как потратили миллиарды долларов на 15-летний конфликт, который не имеет конца в обозримом будущем.

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