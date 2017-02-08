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NEWSru.ua // В мире // Среда, 8 февраля 2017 г.
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Суд заблокировал выдвижение Навального в президенты России. Ему слово в слово повторили приговор, вынесенный 4 года назад

время публикации: 21:11
последнее обновление: 21:18
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Ленинский районный суд Кирова (РФ) огласил повторный приговор одному из лидеров российской оппозиции Алексею Навальному, по фальсифицированному уголовному делу снова признав его "виновным"

Ленинский районный суд Кирова (РФ) огласил повторный приговор одному из лидеров российской оппозиции Алексею Навальному, по фальсифицированному уголовному делу снова признав его "виновным" в хищении более 10 тысяч кубометров леса у предприятия "Кировлес" и приговорил к условному сроку в пять лет и штрафу в 500 тысяч рублей. Предприниматель Петр Офицеров, как и в прошлый раз, был признан его сообщником и приговорен к четырем годам условно и к такому же штрафу. Об этом судья Алексей Втюрин объявил в среду, 8 февраля 2017 года.

Навальный заявил, что добьется отмены приговора и в любом случае будет участвовать в выборах
С юридической точки зрения приговор по "делу "Кировлеса" лишает Навального возможности принять участие в президентской кампании
ЕС критикует повторный приговор Навальному

Прямая трансляция почти 4-часового судебного заседания велась в YouTube на канале Newcaster.TV и "Радио Свобода".

Как информирует NEWSru.com со ссылкой на адвоката политика Ольгу Давыдову, сверившей тексты приговоров за 2013 и 2017 годы, оба документа совпадают даже не примерно, а с точностью "до запятой".

"Все время жду, что сейчас кто-то выбежит с криком: "Да это же розыгрыш!" Но сюр продолжается. Читают отмененный приговор", - комментировал ситуацию в режиме онлайн глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

На исходе первого часа Навальный начал делать селфи в зале суда: "Вообще-то такое - неуважение к суду, но я не удержался. Тут скучно - просто читают старый приговор".

"Новый и старый приговор совпадают на 100%", - подчеркнул он.

Издание "Медиазона" отметило только одно отличие: судья Втюрин исключил из нового приговора показания свидетелей, которые были на первом процессе, но не участвовали в нынешнем.

Как пояснили адвокаты, на этот раз суд отказал в допросе вообще всех свидетелей защиты, а обвинение отказалось от допроса почти десятка директоров лесхозов и арестованного в июне 2016 года за взятку в особо крупном размере губернатора Кировской области Никиты Белых.

Напомним, в октябре 2013 года Навальный получил 5-летний условный срок, во время которого он лишен права участвовать в выборах. После этого срока оппозиционер тоже не сможет участвовать в выборах, поскольку его судимость не погашена. Для условно осужденных судимость считается погашенной по истечении испытательного срока, который в случае Навального составляет, согласно решению суда, пять лет.

Нынешнее решение суда, по мнению политика, нужно Кремлю для дополнительной подстраховки.

Решения путинской судебной системы он обжалывает в ЕСПЧ.

Навальный заявил, что добьется отмены приговора и в любом случае будет участвовать в выборах

"Прямо сейчас я участвую в избирательной кампании", - сообщил Навальный в суде после вынесения приговора. Судебное заседание он назвал "телеграммой из Кремля" о том, что они боятся его участия в выборах. "В этом и заключается избирательная борьба", - сказал он.

"Этот приговор мы не признаем", до выборов он "абсолютно гарантированно" будет отменен, добавил Навальный. "Мы будем вести кампанию вне зависимости от того, что навязывает Кремль", - подчеркнул он.

В Конституции записано, заключил оппозиционер, что в выборах имеют право участвовать те, кто не содержится в местах лишения свободы.

На своей странице в Facebook он написал, что "приговор может быть любой, кроме оправдательного", и рассказал, что жена ему на всякий случай собрала сумку для СИЗО.

После этого приговора "отстаивать свое мнение станет еще немножечко сложнее, но для приличного человека это должно приводить к единственному последствию: защищать свое мнение и свои права еще настойчивее", - сделал вывод оппозиционер.

"Самое важное, что нам всем надо понимать: никакого хитрого плана Кремля по удержанию власти нет. Все очень просто. Подконтрольные суды, правоохранительные система и СМИ хотят вас вынудить подчиниться им заранее. В инициативном порядке. Вас никто не репрессирует, не принуждает, но жути нагнали, и вот вы уже прикинули в голове, как надо себя вести, чтобы система вас одобрила и не имела к вам претензий", - добавил Навальный.

Как уже сообщалось, в крупных городах России начали открываться избирательные штабы Навального для работы на запланированных в 2018 году выборах президента России. В частности, такой штаб открылся уже в Санкт-Петербурге.

С юридической точки зрения приговор по "делу "Кировлеса" лишает Навального возможности принять участие в президентской кампании

Михайлова заявила, что "согласно закону о выборах (президента) осужденный по тяжкой статье - а статья 160 Уголовного кодекса РФ является тяжкой - лишается права баллотироваться".

Согласно пункту 5.2 федерального закона "О выборах президента" не имеют права быть избранными президентом РФ граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление, а также осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Таким образом, Навальный не сможет претендовать на президентское кресло в ближайшее десятилетие, если суд не снимет с него судимость, сказала Михайлова, добавив, что Конституция РФ позволяет избираться всем гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы. "То есть в данном случае возникает юридическая коллизия", - приводит российский "Интерфакс" слова Михайловой.

"Из-за разоблачений нашего Фонда борьбы с коррупцией есть заинтересованные в вытеснении меня из политической деятельности", - сказал сам Навальный в перерыве.

ЕС критикует повторный приговор Навальному

В Европейском Союзе назвали приговор российскому оппозиционеру Навальному попыткой заставить замолчать независимый политический голос в РФ. Об этом говорится в официальном заявлении Европейской внешнеполитической службы:

"Оглашение приговора Ленинского суда в Кирове в отношении оппозиционного политика Навального по обвинению в растрате средств является попыткой заставить замолчать еще один независимый политический голос в Российской Федерации".

В ЕС напомнили, что в прошлом году Европейский суд по правам человека постановил, что Навальный был лишен права на справедливое судебное разбирательство во время его судебного преследования в 2013 году по тем же обвинениям.

"Это последнее решение, которое де-факто исключает Навального из политического процесса, дополнительно ограничивает политический плюрализм в России и вызывает серьезные вопросы относительно справедливости демократических процессов в России", - резюмировали в сообщении.

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