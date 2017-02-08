Суд заблокировал выдвижение Навального в президенты России. Ему слово в слово повторили приговор, вынесенный 4 года назад

Ленинский районный суд Кирова (РФ) огласил повторный приговор одному из лидеров российской оппозиции Алексею Навальному, по фальсифицированному уголовному делу снова признав его "виновным" в хищении более 10 тысяч кубометров леса у предприятия "Кировлес" и приговорил к условному сроку в пять лет и штрафу в 500 тысяч рублей. Предприниматель Петр Офицеров, как и в прошлый раз, был признан его сообщником и приговорен к четырем годам условно и к такому же штрафу. Об этом судья Алексей Втюрин объявил в среду, 8 февраля 2017 года.

Навальный заявил, что добьется отмены приговора и в любом случае будет участвовать в выборах

С юридической точки зрения приговор по "делу "Кировлеса" лишает Навального возможности принять участие в президентской кампании

ЕС критикует повторный приговор Навальному



Прямая трансляция почти 4-часового судебного заседания велась в YouTube на канале Newcaster.TV и "Радио Свобода".

Как информирует NEWSru.com со ссылкой на адвоката политика Ольгу Давыдову, сверившей тексты приговоров за 2013 и 2017 годы, оба документа совпадают даже не примерно, а с точностью "до запятой".

"Все время жду, что сейчас кто-то выбежит с криком: "Да это же розыгрыш!" Но сюр продолжается. Читают отмененный приговор", - комментировал ситуацию в режиме онлайн глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

На исходе первого часа Навальный начал делать селфи в зале суда: "Вообще-то такое - неуважение к суду, но я не удержался. Тут скучно - просто читают старый приговор".

"Новый и старый приговор совпадают на 100%", - подчеркнул он.

Издание "Медиазона" отметило только одно отличие: судья Втюрин исключил из нового приговора показания свидетелей, которые были на первом процессе, но не участвовали в нынешнем.

Как пояснили адвокаты, на этот раз суд отказал в допросе вообще всех свидетелей защиты, а обвинение отказалось от допроса почти десятка директоров лесхозов и арестованного в июне 2016 года за взятку в особо крупном размере губернатора Кировской области Никиты Белых.

Напомним, в октябре 2013 года Навальный получил 5-летний условный срок, во время которого он лишен права участвовать в выборах. После этого срока оппозиционер тоже не сможет участвовать в выборах, поскольку его судимость не погашена. Для условно осужденных судимость считается погашенной по истечении испытательного срока, который в случае Навального составляет, согласно решению суда, пять лет.

Нынешнее решение суда, по мнению политика, нужно Кремлю для дополнительной подстраховки.

Решения путинской судебной системы он обжалывает в ЕСПЧ.

Навальный заявил, что добьется отмены приговора и в любом случае будет участвовать в выборах



"Прямо сейчас я участвую в избирательной кампании", - сообщил Навальный в суде после вынесения приговора. Судебное заседание он назвал "телеграммой из Кремля" о том, что они боятся его участия в выборах. "В этом и заключается избирательная борьба", - сказал он.

"Этот приговор мы не признаем", до выборов он "абсолютно гарантированно" будет отменен, добавил Навальный. "Мы будем вести кампанию вне зависимости от того, что навязывает Кремль", - подчеркнул он.

В Конституции записано, заключил оппозиционер, что в выборах имеют право участвовать те, кто не содержится в местах лишения свободы.

На своей странице в Facebook он написал, что "приговор может быть любой, кроме оправдательного", и рассказал, что жена ему на всякий случай собрала сумку для СИЗО.

После этого приговора "отстаивать свое мнение станет еще немножечко сложнее, но для приличного человека это должно приводить к единственному последствию: защищать свое мнение и свои права еще настойчивее", - сделал вывод оппозиционер.

"Самое важное, что нам всем надо понимать: никакого хитрого плана Кремля по удержанию власти нет. Все очень просто. Подконтрольные суды, правоохранительные система и СМИ хотят вас вынудить подчиниться им заранее. В инициативном порядке. Вас никто не репрессирует, не принуждает, но жути нагнали, и вот вы уже прикинули в голове, как надо себя вести, чтобы система вас одобрила и не имела к вам претензий", - добавил Навальный.

Как уже сообщалось, в крупных городах России начали открываться избирательные штабы Навального для работы на запланированных в 2018 году выборах президента России. В частности, такой штаб открылся уже в Санкт-Петербурге.

С юридической точки зрения приговор по "делу "Кировлеса" лишает Навального возможности принять участие в президентской кампании



Михайлова заявила, что "согласно закону о выборах (президента) осужденный по тяжкой статье - а статья 160 Уголовного кодекса РФ является тяжкой - лишается права баллотироваться".

Согласно пункту 5.2 федерального закона "О выборах президента" не имеют права быть избранными президентом РФ граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление, а также осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Таким образом, Навальный не сможет претендовать на президентское кресло в ближайшее десятилетие, если суд не снимет с него судимость, сказала Михайлова, добавив, что Конституция РФ позволяет избираться всем гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы. "То есть в данном случае возникает юридическая коллизия", - приводит российский "Интерфакс" слова Михайловой.

"Из-за разоблачений нашего Фонда борьбы с коррупцией есть заинтересованные в вытеснении меня из политической деятельности", - сказал сам Навальный в перерыве.

ЕС критикует повторный приговор Навальному



В Европейском Союзе назвали приговор российскому оппозиционеру Навальному попыткой заставить замолчать независимый политический голос в РФ. Об этом говорится в официальном заявлении Европейской внешнеполитической службы:

"Оглашение приговора Ленинского суда в Кирове в отношении оппозиционного политика Навального по обвинению в растрате средств является попыткой заставить замолчать еще один независимый политический голос в Российской Федерации".

В ЕС напомнили, что в прошлом году Европейский суд по правам человека постановил, что Навальный был лишен права на справедливое судебное разбирательство во время его судебного преследования в 2013 году по тем же обвинениям.

"Это последнее решение, которое де-факто исключает Навального из политического процесса, дополнительно ограничивает политический плюрализм в России и вызывает серьезные вопросы относительно справедливости демократических процессов в России", - резюмировали в сообщении.

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