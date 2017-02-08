В Сомали боевики напали на отель и убили четверых охранников

Боевики "Аль-Шабаб" совершили нападение на отель в столице автономного района Пунтленд на востоке Сомали, убив четверых охранников, двое из нападавших также погибли. Об этом заявил губернатор области Баре Юсуф Мохамед, сообщает Reuters.
"Трое боевиков "Аль-Шабааб" ворвались в Международный Village Hotel сегодня утром. Четверо охранников и двое из нападавших погибли в ходе боевых действий", - сказал Бари Юсуф Мохамед.
Третий боевик скрылся с места преступления, ведется преследование. Столкновение проходило на территории гостиничного комплекса.
Сейчас все гости Village Hotel в безопасности.
"Аль-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов") - исламистская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года ее боевики совершают регулярные террористические атаки, используя смертников и взрывая машины со взрывчаткой.
Группировка финансируется "Аль-Каидой", сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая дань на подконтрольных ей территориях.
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