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NEWSru.ua // В мире // Среда, 8 февраля 2017 г.
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В Нигерии пираты захватили в заложники украинца и семерых россиян
время публикации: 13:21
последнее обновление: 13:29
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Пираты в Нигерии захватили в заложники украинского гражданина и семерых россиян

Пираты в Нигерии захватили в заложники украинского гражданина и семерых россиян. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, передает "Украинская Правда".

По его словам, экипаж находился на судне "BBC Caribbean", похищение произошло в водах Нигерии.

По информации Кирилича со ссылкой на сведения посольства Украины в Нигерии, инцидент произошел 6 февраля.

"Владелец этого судна - немецкая компания. Было похищено 8 членов экипажа, из числа которых один гражданин Украины. Место их пребывания неизвестно", - сообщил он.

Кирилич добавил, что Генеральное консульство Украины находится на оперативной связи с владельцем судна, а посольство Украины в Нигерии контактирует с местными правоохранительными органами для выяснения места нахождения членов экипажа.

По его словам, мотивы похищения пока неизвестны.

"Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД", - добавил он.

Возле берегов Нигерии пираты неоднократно захватывали украинских моряков.

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