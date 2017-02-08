В Нигерии пираты захватили в заложники украинца и семерых россиян

Пираты в Нигерии захватили в заложники украинского гражданина и семерых россиян. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, передает "Украинская Правда".
По его словам, экипаж находился на судне "BBC Caribbean", похищение произошло в водах Нигерии.
По информации Кирилича со ссылкой на сведения посольства Украины в Нигерии, инцидент произошел 6 февраля.
"Владелец этого судна - немецкая компания. Было похищено 8 членов экипажа, из числа которых один гражданин Украины. Место их пребывания неизвестно", - сообщил он.
Кирилич добавил, что Генеральное консульство Украины находится на оперативной связи с владельцем судна, а посольство Украины в Нигерии контактирует с местными правоохранительными органами для выяснения места нахождения членов экипажа.
По его словам, мотивы похищения пока неизвестны.
"Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД", - добавил он.
Возле берегов Нигерии пираты неоднократно захватывали украинских моряков.
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