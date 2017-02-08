Учёные изобрели новый тип контрацептивов для мужчин

Экспериментальный тип мужского контрацептива уже прошел испытания на обезьянах и показал высокую эффективность. Новый препарат получил название Vasalgel. Он работает за счет блокирования канала, по которому сперма движется к половому члену, пишет Science Alert.
В последнем испытании 16 взрослых самцов макак-резусов получали инъекции Vasalgel, а затем были помещены к самкам по крайней мере на один сезон размножения. При этом из обезьян были размещены с самками на срок до двух лет. После инъекции Vasalgel у животных не было зарегистрировано беременностей, хотя они были размещены на открытом воздухе в свободной среде обитания. Впрочем, ученые признают, что объем выборки был невелик.
Новый препарат в форме геля перекрывает движение в семявыводящих протоках, по которым сперма движется из тестикулов к половому члену. По словам фармацевтов, достаточно еще одной инъекции другого препарата, и гелевая пробка в семявыводящем канале рассосется.
Недостатком этого вида контрацептива является отсутствие защиты от инфекций, передающихся половым путем.
Ученые надеются собрать достаточно доказательств надежности Vasalgel и начать клинические испытания на людях, а потом добиться лицензирования нового препарата. Компания-разработчик планирует получить такое разрешение уже в 2018 году.
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