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NEWSru.ua // В мире // Среда, 8 февраля 2017 г.
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Опрос: Ле Пен проигрывает во втором туре и Макрону, и Фийону
время публикации: 14:24
последнее обновление: 14:25
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Опрос: Ле Пен проигрывает во втором туре и Макрону, и Фийону

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен постепенно теряет шансы на победу в президентской гонке этого года. Об этом со ссылкой на данные опроса Opinionway, сообщает Reuters.

"Результаты опроса продолжают показывать, что Марин Ле Пен проигрывает во втором туре президентских выборов, который запланирован на 7 мая", - говорится в сообщении агентства.

Результаты опроса Opinionway, опубликованные на сайте, показывают, что Ле Пен набирает 25% в первом туре 23 апреля, независимый кандидат Эммануэль Макрона в первом туре имеет шансы получить 22%, а кандидат от консерваторов Франсуа Фийон может рассчитывать на 20%, что выводит в второй тур с Ле Пен именно Макрона.

"Макрон победил бы Ле Пен с результатом 66% до 34% во втором туре. Фийон, если пройдет во второй тур, победил бы Ле Пен с результатом 62% против 38%", - отмечают социологи.

Ранее сообщалось, что по данным опроса Ifop Fiducial кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, вокруг которого в последние недели разгорелся скандал, не проходит во второй тур выборов.

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