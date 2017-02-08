Правительство Колумбии начало мирные переговоры с ещё одной группировкой повстанцев

В Колумбии начались мирные переговоры между правительством и повстанцами Армии национального освобождения. Представитель правительства Хуан Камило Рестрепо заявил, что из переговоров с FARC сделали выводы, которые будут способствовать мирному соглашению, сообщает ВВС Украина.
Стороны согласились, что это уникальная возможность для достижения мира в Колумбии.
Место для переговоров обеспечил Эквадор. Бразилия, Чили, Куба, Норвегия и Венесуэла выступают гарантами.
Напомним, 25 августа 2016 года повстанческая группировка Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) и правительство страны объявили о достижении согласия относительно окончания гражданской войны, которая продолжалась в течение полувека.
7 октября президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос получил Нобелевскую премию мира за подписание мирного договора с повстанцами FARC.
Борьба между правительством и FARC продолжалась в Колумбии свыше 52 года.
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