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NEWSru.ua // В мире // Среда, 8 февраля 2017 г.
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Правительство Колумбии начало мирные переговоры с ещё одной группировкой повстанцев
время публикации: 10:01
последнее обновление: 10:03
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В Колумбии начались мирные переговоры между правительством и повстанцами Армии национального освобождения. Представитель правительства Хуан Камило Рестрепо заявил, что из переговоров с FARC сделали выводы, которые будут способствовать мирному соглашению, сообщает ВВС Украина.

Стороны согласились, что это уникальная возможность для достижения мира в Колумбии.

Место для переговоров обеспечил Эквадор. Бразилия, Чили, Куба, Норвегия и Венесуэла выступают гарантами.

Напомним, 25 августа 2016 года повстанческая группировка Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC) и правительство страны объявили о достижении согласия относительно окончания гражданской войны, которая продолжалась в течение полувека.

7 октября президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос получил Нобелевскую премию мира за подписание мирного договора с повстанцами FARC.

Борьба между правительством и FARC продолжалась в Колумбии свыше 52 года.

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Среда, 8 февраля 2017 г.  

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