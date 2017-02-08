В Румынии парламент провалил вотум недоверия правительству

Законодательная инициатива о вотуме недоверия правительству Румынии под руководством Сорина Гриндяну не набрала необходимого количества голосов в парламенте.

Как передает "Укринформ", за отставку правительства проголосовал 161 депутат (при необходимом минимуме в 234), "против" - 8 человек, "воздержались" 33 депутата.

Представители правящей коалиции социал-демократов, Альянса либералов и демократов и Демократического союза румынских венгров в голосовании не участвовали.

Законопроект о вотуме недоверия правительству был зарегистрирован после утверждения Кабинетом министров двух экстренных постановлений – о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство. В воскресенье, 5 февраля, под давлением многотысячных акций протеста, которые проходят по всей стране, правительство было вынуждено отменить постановления, однако парламентская оппозиция законопроект о вотуме недоверия не отозвала.

Для отставки правительства необходимы были голоса большинства (234 из 466) депутатов парламента. У правящей коалиции 250 депутатских мандата.

Cсылки по теме: