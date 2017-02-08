В Бухаресте уже два митинга: один - за отставку правительства, второй - президента

В Румынии восьмой день подряд продолжаются антиправительственные манифестации: главное требование протестующих – отставка правительства и проведение досрочных парламентских выборов.

Участники другой акции протеста, которая проходит перед президентским дворцом Котрочень, требуют отставки президента Клауса Йоханниса, передает Укринформ.

"Мы продолжаем наши акции протеста, так как даже после обращения президента Клауса Йоханниса к парламентариям нам кажется, что лидеры коалиции наши голоса так и не услышали", - заявил один из участников акции.

По предварительным данным, в антиправительственном митинге на площади Виктория в центре Бухареста принимают участие около 10 тысяч граждан, в то время, как на митинге против президента присутствуют чуть более тысячи жителей румынской столицы.

Как сообщалось, 31 января правительство Румынии утвердило экстренные постановления о внесении изменений в уголовное законодательство. Это и стало поводом для начала антиправительственных протестов. Большинство манифестантов считают, что постановлениями правительство намеревалось узаконить взяточничество и коррупцию.

5 февраля постановления были отменены, однако манифестанты продолжили акции протеста.

7 февраля президент Румынии Йоханнис выступил с обращением перед депутатами обеих палат парламента – Сената и Палаты депутатов. В своем выступлении президент призвал членов правящей коалиции к здравому смыслу, поиску оптимальных путей выхода из создавшейся кризисной ситуации, убеждая правительство сосредоточиться на решении насущных социально-экономических проблем, а не на смягчении уголовного законодательства.

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