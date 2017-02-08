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NEWSru.ua // В мире // Среда, 8 февраля 2017 г.
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Боевики "Исламского государства" казнили 20 гражданских в западном Мосуле
время публикации: 19:01
последнее обновление: 19:01
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Боевики "Исламского государства" казнили 20 гражданских в западном Мосуле

Боевики "Исламского государства" в Ираке казнили 20 гражданских лиц за попытку сбежать из западной части города Мосул, который на данный момент является объектом военного наступления иракских сил.

Об этом в среду 8 февраля сообщает Anadolu со ссылкой на офицера армии Ирака.

"Мужчины были сразу казнены боевиками "ИГИЛ", в то время как женщины и дети были взяты в заложники", - сказал бригадный генерал Казим Аль-Максуси.

По его словам, гражданские лица были захвачены боевиками "ИГИЛ" во вторник, 7 февраля, при попытке побега на лодке из удерживаемого исламистами западного Мосула.

Аль-Максуси также добавил, что примерно 55 мирным жителям удалось сбежать с территории, подконтрольной "ИГИЛ" в северную часть города, отбитую иракскими военными.

Как сообщалось, 19 января в рамках операции по освобождению Мосула силы безопасности Ирака очистили от террористов "Исламского государства" район города, в котором расположены правительственные здания.

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Среда, 8 февраля 2017 г.  

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