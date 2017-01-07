В аэропорту Флориды мужчина открыл стрельбу: пятеро погибших, более 10 раненых

В аэропорту курортного города Форт-Лодердейл во Флориде неизвестный открыл стрельбу, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, 12 получили ранения.

Об этом сообщает Time.

СМИ: стрелок имеет проблемы с психикой



"Офис шерифа округа Бровард подтвердил количество жертв, отметив, что один подозреваемый находится под стражей", - говорится в сообщении.

По информации полиции, стрельба произошла в Терминале 2, в зоне выдачи багажа за пределами контрольной точки администрации транспортной безопасности.

Людей эвакуировали из аэропорта на летное поле, на месте работают врачи.

Мэр Броварда Барбара Шариф заявила, что стрелок якобы действовал в одиночку.

"Сейчас у нас нет доказательств, что он действовал с кем-то еще. Он в настоящее время находится под стражей, мы расследуем инцидент", - сказала она.

На странице аэропорта в Твиттере было сообщено, шо его работа временно приостановлена.

СМИ: стрелок имеет проблемы с психикой



Подозреваемый в стрельбе Эстебан Сантьяго является бывшим военнослужащим, уволенным с Нацгвардии, сообщает CNN

Как отмечается, в апреле 2010 Сантьяго отправился служить в Ирак на 10 месяцев. По словам пресс-секретаря Национальной Гвардии Аляски, затем он был в резерве, а в 2014 году поступил там в гвардию, но позже был освобожден из-за неудовлетворительной службу. У подозреваемого есть боевая награда.

В ноябре 2016 Сантьяго пришел в офис ФБР в Анкоридже, сообщил источник в правоохранительных органах. Он утверждал, что его ум контролирует разведка США, он слышит голоса в голове, некоторые говорят ему присоединиться к и деловые.

После этого подозреваемый согласился пройти обследование в психиатрической больнице.

Напомним, в ночь на 1 января 2017 года вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата в ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате чего погибли 39 человек. Среди жертв оказались 25 иностранцев.

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