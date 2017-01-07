В Бухаресте из-за снегопадов уволили руководство автотранспорта

Генеральный совет мэрии Бухареста уволил всех руководителей Управления автотранспорта за безответственное отношение к служебным обязанностям во время обильных снегопадов, прошедших накануне.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Если прошлой зимой руководство предприятия еще кое-как выполняло свои обязанности, то нынешней зимой дела в этом ведомстве ведутся из рук вон плохо. Не говоря уже о безответственном отношении руководства предприятия, которое в этот сложный зимний период решило уйти в отпуск, что недопустимо для такого предприятия", - заявила мэр Бухареста Габриэла Фиря.

На место уволенных шестерых руководителей предприятия назначены другие люди, которые сразу начали выполнять свои обязанности, включая работу по устранению последствий снежной стихии.

Накануне по всей Румынии прошли обильные снегопады, сопровождающиеся шквалистым ветром. Десятки автомобильных дорог по всей стране все еще остаются заблокированными. Ожидается, что шквальный ветер, скорость которого достигает 100 км/ч, стихнет лишь к вечеру воскресенья, 8 января.

Столбик термометра в отдельных регионах страны опустился до отметки минус 25 градусов.

Как сообщили в кризисном штабе Министерства транспорта Румынии, это самая тяжелая после 1990 года зима.

Отметим, в Киеве в течение ночи на 7 января для ликвидации последствий снегопада было привлечено 252 единицы снегоуборочной техники и 21 бригада ручной уборки.

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