На базаре в Азазе взорвалась машина: 60 погибших, много раненых

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В Сирии на многолюдном рынке в приграничном городе Азаза взорвался начиненный бомбой автомобиль, погибли по меньшей мере 60 человек.
Об этом сообщают представители сирийской оппозиции и спасатели, передает Anadolu.
"В результате теракта в подконтрольном оппозиции районе Азаз сирийской провинции Алеппо погибли, по меньшей мере, 60 человек, еще 50 ранены", - указывается в публикации.
Представитель Управления гражданской обороне Аазаза Ияд Шейх Разук сообщил агентству, что вблизи местного суда взорвался заминированный автомобиль.
Близлежащим зданиям нанесен серьезный материальный ущерб.
Азаз контролирует "Сирийская свободная армия", опирающаяся на поддержку со стороны Турции. Ранее город неоднократно подвергался атакам боевиков группировки "Исламское государство".
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