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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 7 января 2017 г.
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Экс-посол Британии в ЕС уходит с госслужбы - СМИ
время публикации: 16:39
последнее обновление: 16:39
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Экс-посол Великобритании в ЕС Айван Роджерс, который на прошлой неделе внезапно подал в отставку с дипломатического поста, также покинул государственную службу

Экс-посол Великобритании в ЕС Айван Роджерс, который на прошлой неделе внезапно подал в отставку с дипломатического поста, также покинул государственную службу.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

"Министерство иностранных дел подтвердило, что Роджерс, который занимал должность посла Британии в ЕС, увольняется с государственной службы через четыре дня после того как ушел с поста представителя Британии в блоке", - пишет издание.

Как сообщалось, посол Великобритании в ЕС Айван Роджерс неожиданно написал заявление об отставке менее чем за три месяца до формального запуска процедуры выхода Британии из Евросоюза.

5 января экс-посол Британии в Украине Тим Барроу был назначен на должность посла Соединенного Королевства в Евросоюзе. сменив на этой должности Айвана Роджерса, который был назначен послом в ЕС в ноябре 2013 года и ушел с поста раньше запланированного срока.

Ранее СМИ сообщали, что в декабре Роджерс предупредил министров о том, что переговоры Британии относительно свободной торговли с ЕС могут длиться до 10 лет, вызвав критику по этому поводу. Тогда в офисе премьер-министра заявили, что дипломат высказывал взгляды некоторых европейских лидеров, а не собственные оценки.

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