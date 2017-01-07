Экс-посол Британии в ЕС уходит с госслужбы - СМИ

Экс-посол Великобритании в ЕС Айван Роджерс, который на прошлой неделе внезапно подал в отставку с дипломатического поста, также покинул государственную службу.
Об этом сообщает британское издание The Guardian.
"Министерство иностранных дел подтвердило, что Роджерс, который занимал должность посла Британии в ЕС, увольняется с государственной службы через четыре дня после того как ушел с поста представителя Британии в блоке", - пишет издание.
Как сообщалось, посол Великобритании в ЕС Айван Роджерс неожиданно написал заявление об отставке менее чем за три месяца до формального запуска процедуры выхода Британии из Евросоюза.
5 января экс-посол Британии в Украине Тим Барроу был назначен на должность посла Соединенного Королевства в Евросоюзе. сменив на этой должности Айвана Роджерса, который был назначен послом в ЕС в ноябре 2013 года и ушел с поста раньше запланированного срока.
Ранее СМИ сообщали, что в декабре Роджерс предупредил министров о том, что переговоры Британии относительно свободной торговли с ЕС могут длиться до 10 лет, вызвав критику по этому поводу. Тогда в офисе премьер-министра заявили, что дипломат высказывал взгляды некоторых европейских лидеров, а не собственные оценки.
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