Израиль узаконил тысячи застроек на Западном берегу Иордана

Парламент Израиля одобрил закон о легализации 4 тысяч единиц жилья, построенных на Западном берегу реки Иордана на землях, находящихся в частном владении палестинцев. В поддержку закона проголосовали 60 депутатов Кнессета, против – 52, передает Укринформ со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что во время голосования поздно вечером 6 февраля депутаты проигнорировали предупреждения от оппозиционных левоцентристских законодателей.

Инициатива, поддержанная правым правительством Биньямина Нетаньяху, предлагает заменить снос поселенческого строительства, который нынче практикуется, передачей его в долгосрочную аренду нынешним пользователям с выплатой компенсации палестинским владельцам земельных наделов.

Отмечается, что новый закон позволит задним числом легализовать примерно четыре тысячи "единиц жилья" путем фактической экспроприации 800 гектаров частной палестинской земли на Западном берегу Иордана.

В Палестинской Автономии считают это серьезной угрозой любым мирным договоренностям и требуют от Израиля прекратить поселенческую активность на земле, которую соседи считают частью своего будущего государства.

Ранее власти Израиля одобрили планы здания 2,5 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу Иордана.

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