В Турции произошли два землетрясения: есть раненые

Два землетрясения магнитудой 5,3 и 5,5 на побережье Егейського и Мраморного морей Турции повредили десятки зданий в 11 селах. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
"Землетрясение с магнитудой 5,3 поразило провинцию Чанаккале (Мраморное море – ред.) 6 февраля около 2 часов дня по местному времени", – говорится в сообщении.
Источник землетрясения находился на глубине примерно в 9,25 километров.
Ранее, утром, землетрясение магнитудой 5,5, сотряс турецкое побережье Эгейского соря.
"Землетрясение повредило ряд домов в пяти селах и привел к ранениям четырех человек", - сообщает издание.
В то же время, по информации Daily Sabah, от землетрясения пострадало пять человек, было повреждено около 40 зданий, в основном жилых домов, в 11 селах.
Напомним, в конце декабря 2016 года до Украины докатилось "румынское" землетрясение.
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