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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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В Турции произошли два землетрясения: есть раненые
время публикации: 07:11
последнее обновление: 07:11
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Два землетрясения магнитудой 5,3 и 5,5 на побережье Егейського и Мраморного морей Турции повредили десятки зданий в 11 селах
"Землетрясение с магнитудой 5,3 поразило провинцию Чанаккале (Мраморное море – ред.) 6 февраля около 2 часов дня по местному времени", – говорится в сообщении

Два землетрясения магнитудой 5,3 и 5,5 на побережье Егейського и Мраморного морей Турции повредили десятки зданий в 11 селах. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Землетрясение с магнитудой 5,3 поразило провинцию Чанаккале (Мраморное море – ред.) 6 февраля около 2 часов дня по местному времени", – говорится в сообщении.

Источник землетрясения находился на глубине примерно в 9,25 километров.

Ранее, утром, землетрясение магнитудой 5,5, сотряс турецкое побережье Эгейского соря.

"Землетрясение повредило ряд домов в пяти селах и привел к ранениям четырех человек", - сообщает издание.

В то же время, по информации Daily Sabah, от землетрясения пострадало пять человек, было повреждено около 40 зданий, в основном жилых домов, в 11 селах.

Напомним, в конце декабря 2016 года до Украины докатилось "румынское" землетрясение.

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