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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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Британские депутаты отклонили ряд поправок к законопроекту о Brexit
время публикации: 10:59
последнее обновление: 11:06
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Британские депутаты в понедельник отклонили ряд предлагаемых поправок к законодательству, которые дали бы премьер-министру Терезе Мэй право уведомить Евросоюз о намерении Британии покинуть блок

Британские депутаты в понедельник отклонили ряд предлагаемых поправок к законодательству, которые дали бы премьер-министру Терезе Мэй право уведомить Евросоюз о намерении Британии покинуть блок. Об этом сообщает Reuters.

В течение семи часов дебатов в Палате общин законодатели проголосовали против ряда попыток проевропейских законодателей прикрепить дополнительные условия к плану Мэй и начать переговоры к 31 марта.

В частности, не набрала большинства голосов и поправка, согласно которой Тереза Мэй во время переговоров с Брюсселем должна была бы консультироваться с региональными парламентами Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Во вторник, 7 февраля, депутаты продолжат обсуждение поправок об окончательных сроках выхода Британии из ЕС, а также предложении о публикации оценок о влиянии выхода Британии из ЕС.

Ожидается, что законопроект пройдет через Палату общин в среду. Затем он будет передан в Палату лордов (верхняя палата

Ранее правительство Великобритании опубликовало на своем сайте официальный политический документ, известный как "Белая книга", в которой изложен план выхода страны из состава Европейского Союза.

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