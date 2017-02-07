Британские депутаты отклонили ряд поправок к законопроекту о Brexit

Британские депутаты в понедельник отклонили ряд предлагаемых поправок к законодательству, которые дали бы премьер-министру Терезе Мэй право уведомить Евросоюз о намерении Британии покинуть блок. Об этом сообщает Reuters.

В течение семи часов дебатов в Палате общин законодатели проголосовали против ряда попыток проевропейских законодателей прикрепить дополнительные условия к плану Мэй и начать переговоры к 31 марта.

В частности, не набрала большинства голосов и поправка, согласно которой Тереза Мэй во время переговоров с Брюсселем должна была бы консультироваться с региональными парламентами Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Во вторник, 7 февраля, депутаты продолжат обсуждение поправок об окончательных сроках выхода Британии из ЕС, а также предложении о публикации оценок о влиянии выхода Британии из ЕС.

Ожидается, что законопроект пройдет через Палату общин в среду. Затем он будет передан в Палату лордов (верхняя палата

Ранее правительство Великобритании опубликовало на своем сайте официальный политический документ, известный как "Белая книга", в которой изложен план выхода страны из состава Европейского Союза.

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