Amnesty International опубликовала доклад о массовых казнях в сирийских тюрьмах

В сирийской военной тюрьме Сайедная близ Дамаска в течение нескольких лет были повешены тысячи заключенных, утверждает международная правозащитная организация Amnesty International.
В ее докладе, обнародованном в Берлине во вторник, 7 февраля, говорится, что с 2011 по 2015 год в этой тюрьме были казнены от 5 тыс. до 13 тыс. человек, по большей части гражданских лиц, передает "Интерфакс-Украина".
"К этому надо добавить еще тысячи умерших от пыток и бесчеловечных условий содержания", - заявил генеральный секретарь отделения Amnesty в Германии Маркус Беко.
Подобные массовые систематичные нарушения прав человека Беко расценивает как преступление против человечности.
Доклад базируется на информации, полученной от 84 свидетелей и экспертов, в том числе охранников тюрьмы, представителей органов власти, бывших заключенных, судей и адвокатов.
По данным правозащитников, смертные приговоры выносились военным трибуналом в течение нескольких минут, а признания заключенных, как правило, выбивались при помощи пыток.
Amnesty International обратилась к ООН с призывом расследовать сообщения о массовых казнях в Сирии.
Ранее международная организация Freedom House опубликовала доклад "Свобода в мире в 2017 году".
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