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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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В Литву прибыл американский ракетный крейсер
время публикации: 11:34
последнее обновление: 12:13
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В литовский порт Клайпеда 6 февраля прибыл ракетный крейсер США Hue City с управляемыми ракетами на борту. Об этом говорится в сообщении посольства США в Литве на странице в Facebook.

"Основная цель визита - укрепить связи с Литвой и другими союзниками по НАТО, обеспечить мир и стабильность в Балтийском регионе", - говорится в сообщении.

Как отмечает Delfi, заранее публично прибытие крейсера США не анонсировалось. Представитель по связям с общественностью посольства США сообщила, что экипаж судна проведет в Литве около недели.

Члены экипажа встретятся с представителями ВМС Литвы, посетят литовские военные суда, примут участие в социальных проектах.

Ранее стало известно, что Британия впервые со времен холодной войны направит в акваторию Черного моря свой эсминец Diamond.

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Вторник, 7 февраля 2017 г.  

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