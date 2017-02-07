Американский ведущий, назвавший Путина убийцей, пообещал извиниться в 2023 году

Ведущий американского телеканала Fox News, журналист Билл О'Райли заявил, что может извиниться за свои слова о том, что президент России Владимир Путин убийца, в 2023 году. Об этом он сказал в эфире Fox News.

"Я работаю над этим извинением, но это может занять какое-то время. Возможно, вы захотите проверить, как оно, в районе... 2023 года", - пошутил О'Райли.

Кроме того, вице-президенту США Майку Пенсу пришлось объясниться после резонансного интервью.

На следующий день Пенс пояснил, что слова Трампа не направлены против американского народа. "Заявления, которые он сделал, не были в какой-либо мере направлены на одинаковую моральную оценку высоких идеалов и практик американского народа и народа России", - заявил вице-президент (цитата по Fox News).

При этом Пенс подчеркнул, что Трамп в настоящее время ищет способы начать новые отношения с народом России и ее властями. По его словам, президент руководствуется вопросом: "Есть ли пути, по которым мы можем начать работать вместе?" Это, как добавил Пенс, обусловлено тем, что США находятся перед "очень серьезными испытаниями".

"По правде говоря, нам нужно создать новые коалиции и новые партнерства для противостояния радикальному исламскому терроризму. В особенности Россия и США имеют общего врага в лице ИГИЛ", - пояснил Пенс. Трамп сделал для себя приоритетом объединение мира и ресурсов США для полного уничтожения ИГИЛ, добавил вице-президент.

Ранее в интервью с президентом США Дональдом Трампом Билл О'Райли назвал российского президента убийцей. На что Трамп ответил: "Есть много убийц. У нас есть много убийц. А вы думаете, наша страна такая невинная?".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль считает недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста в адрес президента России и рассчитывает получить извинения.

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