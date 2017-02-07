Пресс-секретарь Белого дома потребовал от газеты The New York Times извинений за статью о Трампе

Белый дом потребовал от газеты The New York Times принести извинения президенту США Дональду Трампу за статью о его первых двух неделях, проведенных в качестве главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пишет NEWSru.com.

"Этот текст был настолько пронизан неточностями и враньем, что они обязаны принести президенту извинения" - заявил он в понедельник, 6 февраля, во время пресс-брифинга, прошедшего на борту президентского самолета (текст беседы опубликован на сайте Белого дома).

Белый дом обнародовал список терактов, которые, по мнению Трампа, замалчивает пресса



Спайсер также добавил, что в материале были допущены "вопиющие фактические ошибки".

Речь идет о статье, опубликованной в The New York Times в минувшее воскресенье, 5 февраля. В материале под заголовком "Трамп и его подчиненные пересматривают тактику после череды ошибок" описывается обычный рабочий день президента в Белом доме.

В частности, в статье утверждается, что помощники Трампа не в состоянии разобраться с выключателями в здании, поэтому вынуждены проводить встречи в темноте; посетители после совещаний блуждают по Белому дому в поисках выхода, а сам Трамп любит "смотреть телевизор в халате" и читать новости, делая пометки черным маркером.

Опровергая эти утверждения, Спайсер заявил, что президент "определенно не носит халат".

"С самого начала и до конца этот материал составлен из того, чего не было на самом деле. Это воплощение ложных новостей", - отметил пресс-секретарь Белого дома.

После этого фотографии Трампа, одетого в халат, наводнили Twitter, пишет The Guardian.

Сам Трамп также прокомментировал статью в The New York Times.

"Провальная The New York Times пишет обо мне абсолютные небылицы. Она заблуждалась на протяжении двух лет и теперь придумывает истории и источники", - написал он в своем микроблоге.

В еще одном сообщении он заявил, что The New York Times якобы "была вынуждена извиниться перед ее подписчиками за то, что она так плохо освещала мою победу на выборах".

"Теперь они поступили еще хуже!" - считает Трамп.

Белый дом обнародовал список терактов, которые, по мнению Трампа, замалчивает пресса



Белый дом вечером в понедельник, 6 февраля, обнародовал список терактов, о которых, по мнению президента США Дональда Трампа, намеренно умалчивают СМИ, сообщает The Washington Post. Среди них оказались как действительно мало обсуждаемые в прессе инциденты, так и атаки, которые становились главными мировыми новостями.

Накануне Трамп, выступая на базе американских ВВС Макдилл (штат Флорида), где размещаются штабы центрального командования и командования специальных операций Вооруженных сил США, заявил, что "очень нечестная пресса" часто не хочет сообщать о некоторых терактах. У журналистов есть на это свои причины, пояснил глава государства.

Заявление Трампа прокомментировал на брифинге пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Он пояснил, что, по мнению президента, журналисты не всегда освещают некоторые теракты в той же мере, как другие резонансные события.

"Есть много случаев, когда освещение было недостаточным", - добавил он, пообещав предоставить конкретные примеры позже.

В список, опубликованный Белым домом, вошло 78 терактов, произошедших с сентября 2014 года по декабрь 2016-го. Среди них есть малоизвестные случаи - к примеру, ранение гражданина Дании в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года или нападение в той же стране на двух американцев в январе 2015-го.

В списке указаны теракты, которые точно упоминались в международной прессе, в том числе американской. Речь идет об убийстве канадского солдата у мемориала в Оттаве в октябре 2014 года или ликвидации в мае 2015 года вооруженных террористов в Техасе у выставочного центра, где демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда.

Еще одна группа терактов относится к новостям, довольно подробно освещавшимся прессой, в том числе американской. Среди них - теракт в Тунисе в июне 2015 года, когда погибли 38 и были ранены 39 туристов, а также инцидент в поезде Thalys, следовавшем по маршруту Амстердам - Париж, в 2015 году, когда двое американских военнослужащих обезвредили открывшего огонь террориста.

В список Белый дом включил и теракты, наиболее широко освещавшиеся в мире: бойню в ночном клубе Pulse в американском Орландо, в которой погибли 49 человек, взрыв на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года, унесший жизни 224 человек, и теракты в Париже в конце 2015 года, когда погибли 129 человек.

Также в список попали теракты в Стамбуле, произошедшие в июне 2016 года (45 погибших), и теракт в Ницце в июле 2016 года (84 жертвы).

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