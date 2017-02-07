Большинство шотландских парламентариев "проголосовали" против запуска Brexit

Депутаты шотландского парламента в ходе голосования, носившего символический характер, высказались во вторник 7 февраля большинством голосов против запуска процедуры Brexit.

Об этом сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

"Против" инициирования процедуры Brexit высказались 90 депутатов, "за" - 34 парламентария.

В январе Верховный суд вынес вердикт, согласно которому нет никакой правовой необходимости для того, чтобы спрашивать мнения Холируда (Holyrood – парламент Шотландии) по вопросу о Brexit. Тогда первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что позволит шотландским парламентариям провести символическое голосование.

Как сообщалось, ранее правительство Великобритании опубликовало на своем сайте официальный политический документ, известный как "Белая книга", в которой изложен план выхода страны из состава Европейского Союза.

Напомним также, что в ноябре 2016 года ведущий истец в Высокий Суд Лондона Джина Миллер, которая обжаловала право правительства начинать процедуру выхода страны из ЕС, заявила о том, что автономное правительство Шотландии может присоединиться к юридической претензии относительно намерений британского правительства продвигать выход из Европейского Союза.

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