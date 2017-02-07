Google запускает проект, который поможет проверять новости на достоверность

Компания Google при поддержке Facebook запускает проект, который поможет проверять новости на достоверность сообщает TechCrunch.

Платформу под названием CrossCheck, которая направлена на борьбу в выявлением недостоверных новостей, запустят во Франции 27 февраля и она будет работать во время выборов президента.

Целью CrossCheck является развитие инструментов по борьбе с верификацией новостей, которые появляются онлайн. Медиа и ИТ-компании объединят свои усилия, чтобы все слухи, информационные вбросы и фейковые публикации были своевременно развенчаны и удалены из интернета.

Вклад Facebook включит в себя поддержку платформы с помощью "специальных инструментов и усилий в области информационной грамотности". В частности, будет обеспечен доступ к инструменту под названием CrowdTangle для раннего выявления и мониторинга новостей и сообщений, имеющих отношение к выборам.

Ранее министерство информационной политики Украины попросило администрацию Facebook ввести антифейковые механизмы в украинском сегменте социальной сети.

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