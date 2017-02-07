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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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Google запускает проект, который поможет проверять новости на достоверность
время публикации: 08:01
последнее обновление: 08:02
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Платформу под названием CrossCheck, которая направлена на борьбу в выявлением недостоверных новостей, запустят во Франции 27 февраля и она будет работать во время выборов президента

Компания Google при поддержке Facebook запускает проект, который поможет проверять новости на достоверность сообщает TechCrunch.

Платформу под названием CrossCheck, которая направлена на борьбу в выявлением недостоверных новостей, запустят во Франции 27 февраля и она будет работать во время выборов президента.

Целью CrossCheck является развитие инструментов по борьбе с верификацией новостей, которые появляются онлайн. Медиа и ИТ-компании объединят свои усилия, чтобы все слухи, информационные вбросы и фейковые публикации были своевременно развенчаны и удалены из интернета.

Вклад Facebook включит в себя поддержку платформы с помощью "специальных инструментов и усилий в области информационной грамотности". В частности, будет обеспечен доступ к инструменту под названием CrowdTangle для раннего выявления и мониторинга новостей и сообщений, имеющих отношение к выборам.

Ранее министерство информационной политики Украины попросило администрацию Facebook ввести антифейковые механизмы в украинском сегменте социальной сети.

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Вторник, 7 февраля 2017 г.  

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