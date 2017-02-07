В Беларуси БМП на учениях маскируют газетами

В Беларуси в ходе военных учений боевые машины пехоты в целях маскировки выехали на полигон с газетными страницами по всему периметру. Фотографии опубликовала газета армии Беларуси "Во славу Родине".
В учениях участвовали бойцы 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады белорусской армии.
Согласно сообщению, экипажи приводили оружие к нормальному бою, выверяли прицелы и прицельные приспособления.
BBC-Russian пишет, что подобная маскировка хорошо заменяет обычный камуфляж (так называемый пиксельный).
Напомним, в июне 2016 года Беларусь провела успешное испытание новых ракетных вооружений – РСЗО "Полонез".
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