В Беларуси БМП на учениях маскируют газетами

В Беларуси в ходе военных учений боевые машины пехоты в целях маскировки выехали на полигон с газетными страницами по всему периметру. Фотографии опубликовала газета армии Беларуси "Во славу Родине".

В учениях участвовали бойцы 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады белорусской армии.

Согласно сообщению, экипажи приводили оружие к нормальному бою, выверяли прицелы и прицельные приспособления.

BBC-Russian пишет, что подобная маскировка хорошо заменяет обычный камуфляж (так называемый пиксельный).

Напомним, в июне 2016 года Беларусь провела успешное испытание новых ракетных вооружений – РСЗО "Полонез".

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