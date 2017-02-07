Сайт австрийского парламента атаковали хакеры

Хакеры на 20 минут выключили сайт парламента Австрии в воскресенье, 5 февраля, сообщает Reuters.

"Хакерская атака, скорее всего, была так называемой DDoS-атакой. Подобная атака имела место в ноябре, тогда ее целью были сайты министерства иностранных дел и министерства обороны", - говорится в заявлении австрийского парламента.

Ранее о кибератаках сообщали США, Германия, Украина, Болгария, Швеция, Литва, Казахстан, Чехия и Польша.

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