Сайт австрийского парламента атаковали хакеры

Хакеры на 20 минут выключили сайт парламента Австрии в воскресенье, 5 февраля, сообщает Reuters.
"Хакерская атака, скорее всего, была так называемой DDoS-атакой. Подобная атака имела место в ноябре, тогда ее целью были сайты министерства иностранных дел и министерства обороны", - говорится в заявлении австрийского парламента.
Ранее о кибератаках сообщали США, Германия, Украина, Болгария, Швеция, Литва, Казахстан, Чехия и Польша.
|
Cсылки по теме:
Министр обороны Великобритании обвинил РФ во лжи и кибератаках
// NEWSru.ua // В мире // 3 февраля 2017 г.
В Нидерландах из-за хакеров отказались от компьютерного подсчёта на парламентских выборах
// NEWSru.ua // В мире // 2 февраля 2017 г.
У WikiLeaks есть тысячи документов о кандидатах в президенты Франции Фийоне и Ле Пен
// NEWSru.ua // В мире // 1 февраля 2017 г.
Хакеры взломали страницу The New York Times: сообщили о планах Путина нанести удар по США
// NEWSru.ua // В мире // 23 января 2017 г.
В электросетях США нашли российский код Grizzly Steppe
// NEWSru.ua // В мире // 31 декабря 2016 г.
Yahoo сообщила, что хакеры украли данные более 1 млрд пользователей
// NEWSru.ua // В мире // 15 декабря 2016 г.
Хакеры атаковали сайт Еврокомиссии
// NEWSru.ua // В мире // 25 ноября 2016 г.