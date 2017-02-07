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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 7 февраля 2017 г.
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В Дагестане заявили о ликвидации всех диверсионно-террористических групп, и сразу ввели режим КТО
время публикации: 20:18
последнее обновление: 20:18
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В Дагестане заявили о ликвидации всех диверсионно-террористических групп, и сразу ввели режим КТО

В селе Анди Ботлихского района Дагестана (РФ) был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Как передает во вторник 7 февраля "Кавказский узел", в оперативном штабе заявили, что ведутся поиски боевиков и их пособников.

Отмечается, что в связи с режимом КТО, объявленного в полседьмого утра, в селе Анди вводятся спецмеры и временные ограничения, добавляет NEWSru.com.

Накануне глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сообщил на своей странице в Instagram, что все диверсионно-террористические группы, действовавшие в республике, ликвидированы: "Одно из наших ключевых достижений – в Дагестане фактически ликвидированы все действовавшие диверсионно-террористические группы... Мы стараемся работать так, чтобы не было стыдно перед будущими поколениями дагестанцев, россиян, ибо мы выполняем свой долг перед Родиной, перед своим народом".

Руководитель республики, который накануне выступил с Посланием Народному собранию Дагестана, также отметил, что за четыре года решены "острейшие задачи", в частности обеспечена безопасность, утверждены законность и правопорядок во всех сферах жизни. Абдулатипов добавил, что ситуация в Дагестане стала стабильной, управляемой и прогнозируемой.

Напомним, что в конце декабря 2016 года в Дагестане были задержаны семь боевиков "Исламского государства", которые готовили теракты в столичном регионе. По информации ФСБ России, они "планировали совершение в Московском регионе серии резонансных террористических акций".

Отметим, что на подконтрольной Российской Федерации части Кавказа самой "горячей" точкой является Дагестан, еще одним эпицентром противостояния считаются Кабардино-Балкария и Ингушетия. В начале декабря 2016 года в ходе перестрелки местных подпольщиков с российскими силовиками в районе Талги города Махачкала погибло пятеро участников сопротивления, среди них и Абу-Мухаммад аль-Кадари - шеф сети "ИГ" в РФ.

Кроме того, этой зимой в Чечне (в Грозном и Цоци-Юрт) произошли несколько боестолкновений, в результате которых погибли как подпольщики, так и силовики. Сообщалоь также о гибели готовившего мятеж телохранителя главы Чечни Рамзана КадыроваАлихана Геланиевича Музаева.

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