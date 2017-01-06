 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Пятница, 6 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Германии при пожаре в центре для беженцев пострадали более 50 человек
время публикации: 11:33
последнее обновление: 11:42
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В Германии при пожаре в центре для беженцев пострадали более 50 человек

В Германии при пожаре в лагере беженцев в коммуне Хефельхоф (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) пострадали более 50 мигрантов. Один человек получил серьезные травмы, сообщает WDR.

Пожар вспыхнул в одной из бывших военных казарм. Здание почти полностью сгорело. Огонь распространился и на другие постройки. Как передает "Интерфакс", спасатели доставили 30 человек в больницу с подозрением на отравление дымом. Большинство из них смогли покинуть больницу вскоре после этого. Еще 24 пострадавшим оказали помощь на месте. По последним данным, в общей сложности пострадали 57 человек.

Как стало известно, полиция задержала в связи с пожаром пять подозреваемых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Пятеро подозреваемых проживали в приюте. Они могли поджечь матрасы, находившиеся в здании, отметили в полиции.

На месте работали около 110 пожарных. Приют был рассчитан почти на 900 человек. На момент ЧП в нем проживали около 500 беженцев.

Отметим, ранее иммигранты-нелегалы, недовольные условиями жизни в Италии, сожгли лагерь для беженцев.

facebook

Cсылки по теме:

В Мельбурне неизвестный поджёг себя в здании банка: 27 пострадавших
// NEWSru.ua // В мире // 18 ноября 2016 г.

В Швеции неизвестные подожгли школу для арабов
// NEWSru.ua // В мире // 10 апреля 2016 г.

Наиболее скептично к приему беженцев настроены французы и британцы, а в Швеции засекретят адреса приютов для беженцев
// NEWSru.ua // В мире // 28 октября 2015 г.

Эритрея обвинила США в гибели мигрантов и содействии международной торговле людьми
// NEWSru.ua // В мире // 10 октября 2013 г.

При пожаре в лагере беженцев из Мьянмы в Таиланде погибло более 30 человек
// NEWSru.ua // В мире // 22 марта 2013 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:38
 Байден заявил, что на хакерские атаки России США ответили секретными операциями
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 6 января 2017 г.  

Последняя новость – 13:38

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017