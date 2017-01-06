В Германии при пожаре в центре для беженцев пострадали более 50 человек

В Германии при пожаре в лагере беженцев в коммуне Хефельхоф (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) пострадали более 50 мигрантов. Один человек получил серьезные травмы, сообщает WDR.
Пожар вспыхнул в одной из бывших военных казарм. Здание почти полностью сгорело. Огонь распространился и на другие постройки. Как передает "Интерфакс", спасатели доставили 30 человек в больницу с подозрением на отравление дымом. Большинство из них смогли покинуть больницу вскоре после этого. Еще 24 пострадавшим оказали помощь на месте. По последним данным, в общей сложности пострадали 57 человек.
Как стало известно, полиция задержала в связи с пожаром пять подозреваемых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
Пятеро подозреваемых проживали в приюте. Они могли поджечь матрасы, находившиеся в здании, отметили в полиции.
На месте работали около 110 пожарных. Приют был рассчитан почти на 900 человек. На момент ЧП в нем проживали около 500 беженцев.
Отметим, ранее иммигранты-нелегалы, недовольные условиями жизни в Италии, сожгли лагерь для беженцев.
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