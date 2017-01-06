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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 6 января 2017 г.
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Экс-премьер Бельгии Верхофстадт выдвинул свою кандидатуру на пост президента Европарламента
время публикации: 14:42
последнее обновление: 15:04
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Экс-премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт выдвинул свою кандидатуру на пост президента Европарламента

Экс-премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт выдвинул свою кандидатуру на пост президента Европарламента.

Об этом он написал в пятницу 6 января на своей странице в Facebook.

"Я кандидат на пост президента Европейского парламента. Настало время перемен, время для широкой коалиции всех проевропейских сил, которые будут ставить интересы европейских граждан превыше всего", - написал он.

Ги Верхофстадт – бельгийский политический деятель, премьер-министр Бельгии с июля 1999 года по март 2008 года. После своего премьерства занял место сенатора, на которое был избран в 2007 году.

На выборах 2009 года в Европарламент Вергофстадт был избран членом Европарламента на срок с 2009 по 2014 год. 1 июля 2009-го был избран председателем фракции "Альянс либералов и демократов за Европу" в Европейском парламенте.

Ранее сообщалось, что глава Европарламента Мартин Шульц инициирует преобразование Еврокомиссии в "настоящее европейское правительство".

Напомним, что на первом в новом году пленарном заседании Европейский парламент выберет новое руководство. Фаворитом на должность президента ЕП считается представитель от группы Европейских народников, бывший еврокомиссар, итальянец Антонио Тайани. Кроме президента, депутаты назначат вице-президентов и глав парламентских комитетов Европарламента. Пленарное заседание пройдет 16-19 января в Страсбурге.

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Пятница, 6 января 2017 г.  

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