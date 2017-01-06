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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 6 января 2017 г.
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Американцы создали ноутбук с тремя экранами
время публикации: 12:12
последнее обновление: 12:51
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Американская компания Razer представила концептуальный ноутбук с тремя экранами под предварительным названием Project Valerie, пишет "Новое время".

Каждый из дисплеев получил диагональ 17,3-дюйма и разрешение 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). Дополнительные дисплеи выезжают из центральной части автоматически, говорится в пресс-релизе компании.

"Важно, что мощность настольного компьютера и графических возможностей трех топовых мониторов включены в систему, но при этом устройство удивительно компактно. Впервые мы спроектировали решение, которое пользователи могут взять с собой", - говорит генеральный директор Razer Мин-Лян Тан.

Razer Project Valerie заключен в металлический корпус. Толщина составляет 38,1 мм, а вес — 5,44 кг.

Ноутбук оснащен графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1080, который превышает минимальные требования к оборудованию виртуальной реальности Oculus Rift, что делает его привлекательным устройством для энтузиастов и разработчиков VR.

Ранее нидерландские ученые изобрели дисплей без пикселей.

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