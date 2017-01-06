"Моссад" впервые объявил набор женщин-агентов

Израильская разведка "Моссад" впервые объявила о широком наборе в свои ряды женщин-агентов. Соответствующие объявления появились в прессе и на сайте службы.
На данный момент в штате "Моссада" 40% женщин-сотрудников, 24% из которых занимают ключевые руководящие посты в ведомстве, отмечает BBC.
Экс-директор "Моссада" Тамир Пардо отмечает, что женщины на секретной службе способны успешно выполнять сразу несколько заданий и подавлять свое эго ради достижения целей.
"Вопреки стереотипам вы видите, что женщины превосходят мужчин в способности ориентироваться в обстановке, оценивать ситуацию... Если они работают как следует - значит, они работают очень хорошо", - отмечал Пардо.
Служба политической разведки была создана в Израиле в 1949 году. По своему назначению и функциям она сравнима с американским ЦРУ. Сегодня "Моссад" считается одной из самых эффективных разведслужб в мире.
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