Полиция Бангладеш ликвидировала главного организатора июльского нападения в кафе

Полиция Бангладеш ликвидировала главного подозреваемого в организации нападения в начале июля на кафе в дипломатическом квартале столицы страны Дакки, жертвами которого стали 20 человек, передает NEWSru.com со ссылкой на Reuters.

Главарь джихадистской группировки "Джаммат-уль-Муджахеддин" Нурул Ислам Марджан был уничтожен во время полицейской спецоперации вместе с еще одним боевиком.

К настоящему моменту силовики Бангладеш выследили и уничтожили не менее 40 боевиков, причастных к атаке. Среди них, как сообщает РИА "Новости", гражданин Канады бангладешского происхождения Тамим Ахмед Чаудри, также считающийся одним из организаторов нападения.

Еще одним важным подозреваемым по делу об атаке является бывший майор армии Бангладеш Саид Мохамад Зия-уль-Хак, находящийся в розыске.

Вечером 1 июля террористы напали на ресторан в дипломатическом квартале Дакки, убив 20 заложников, в том числе 17 иностранцев (один из погибших имел двойное гражданство Бангладеш и США), а также двоих полицейских. На следующий день утром полиция провела штурм, шесть боевиков были уничтожены. В ходе операции полиции удалось освободить 13 человек, в том числе одного гражданина Японии и двух граждан Шри-Ланки.

Власти Бангладеш заявили, что за нападением стоит исламистская организация "Джамаат уль-муджахеддин". Группировка выступает за введение в стране законов шариата и заявляет, что представляет террористическую группировку "Исламское государство".

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