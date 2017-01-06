 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Пятница, 6 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Полиция Бангладеш ликвидировала главного организатора июльского нападения в кафе
время публикации: 11:40
последнее обновление: 13:04
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Полиция Бангладеш ликвидировала главного организатора июльского нападения в кафе

Полиция Бангладеш ликвидировала главного подозреваемого в организации нападения в начале июля на кафе в дипломатическом квартале столицы страны Дакки, жертвами которого стали 20 человек, передает NEWSru.com со ссылкой на Reuters.

Главарь джихадистской группировки "Джаммат-уль-Муджахеддин" Нурул Ислам Марджан был уничтожен во время полицейской спецоперации вместе с еще одним боевиком.

К настоящему моменту силовики Бангладеш выследили и уничтожили не менее 40 боевиков, причастных к атаке. Среди них, как сообщает РИА "Новости", гражданин Канады бангладешского происхождения Тамим Ахмед Чаудри, также считающийся одним из организаторов нападения.

Еще одним важным подозреваемым по делу об атаке является бывший майор армии Бангладеш Саид Мохамад Зия-уль-Хак, находящийся в розыске.

Вечером 1 июля террористы напали на ресторан в дипломатическом квартале Дакки, убив 20 заложников, в том числе 17 иностранцев (один из погибших имел двойное гражданство Бангладеш и США), а также двоих полицейских. На следующий день утром полиция провела штурм, шесть боевиков были уничтожены. В ходе операции полиции удалось освободить 13 человек, в том числе одного гражданина Японии и двух граждан Шри-Ланки.

Власти Бангладеш заявили, что за нападением стоит исламистская организация "Джамаат уль-муджахеддин". Группировка выступает за введение в стране законов шариата и заявляет, что представляет террористическую группировку "Исламское государство".

facebook

Cсылки по теме:

В аэропорту Бангладеш поймали контрабандиста с 12 слитками золота в заднем проходе
// NEWSru.ua // В мире // 5 января 2017 г.

В Бангладеш мусульмане после "богохульного" поста индуиста совершили массовые нападения на индуистские храмы
// NEWSru.ua // В мире // 1 ноября 2016 г.

В мусорнике аэропорта в Бангладеш нашли десяток золотых слитков
// NEWSru.ua // В мире // 26 сентября 2016 г.

В Бангладеш на фабрике произошёл взрыв и возник пожар. Есть жертвы
// NEWSru.ua // В мире // 10 сентября 2016 г.

Теракт в Бангладеш: в толпе верующих неизвестные взорвали бомбы, есть погибшие
// NEWSru.ua // В мире // 7 июля 2016 г.

В ресторане в Дакке боевики казнили 20 заложников, - минобороны Бангладеш
// NEWSru.ua // В мире // 2 июля 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:38
 Байден заявил, что на хакерские атаки России США ответили секретными операциями
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 6 января 2017 г.  

Последняя новость – 13:38

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017