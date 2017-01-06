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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 6 января 2017 г.
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США внесли сына Усама бин Ладена в список разыскиваемых террористов
время публикации: 08:59
последнее обновление: 09:04
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Один из сыновей Усама бин Ладена внесен США в список в разыскиваемых террористов

Один из сыновей Усама бин Ладена внесен США в список в разыскиваемых террористов. Об этом говорится в пресс-релизе Государственного департамента, сообщает CNN.

Как отмечается, Хамза бин Ладен внесен в этот список из-за серьезного риска совершения терактов, которые угрожают безопасности граждан США или национальной безопасности.

В Госдепе сообщили, что все имущество и счета Хамзы бин Ладена, которые попадают под юрисдикцию США, блокируются, а американцам запрещено заключать с ним какие-либо сделки.

По данным ведомства, в августе 2015 года действующий лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири официально объявил, что Хамза бин Ладен включен в ряды этой террористической организации.

Летом 2016 года в Сети появилось видеообращение Хамзы бин Ладена, в котором он пообещал отомстить за отца.

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Пятница, 6 января 2017 г.  

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