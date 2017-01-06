 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Пятница, 6 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Трамп выдвинул бывшего сенатора от штата Индиана Коутса на пост главы Нацразведки США
время публикации: 07:41
последнее обновление: 07:50
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о номинировании бывшего сенатора Дэниела Коутса на должность директора Офиса национальной разведки США в новой администрации
"Избранный президент Дональд Трамп назначил бывшего сенатора от штата Индиана Дэна Коутса на пост директора национальной разведки", - говорится в сообщении
Если Сенат утвердит эту кандидатуру, Коутс, который только что завершил свою карьеру в верхней палате, станет главным советником Трампа по вопросам разведки и будет обеспечивать надзор за усилиями разведывательного сообщества США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о номинировании бывшего сенатора Дэниела Коутса на должность директора Офиса национальной разведки США в новой администрации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в переходной команде.

"Избранный президент Дональд Трамп назначил бывшего сенатора от штата Индиана Дэна Коутса на пост директора национальной разведки", - говорится в сообщении, пишет Укринформ.

Если Сенат утвердит эту кандидатуру, Коутс, который только что завершил свою карьеру в верхней палате, станет главным советником Трампа по вопросам разведки и будет обеспечивать надзор за усилиями разведывательного сообщества США.

Дэниел Коутс служил в Сенате с 1989 по 1999 гг., после чего был назначен послом США в Германии (в администрации президента Джорджа Буша-старшего). В 2010 году он вернулся в Сенат после победы на выборах.

Выбор кандидатуры Коутса совпал по времени с появлением информации о намерении Дональда Трампа сократить полномочия Офиса национальной разведки. И хотя представитель Трампа Шон Спайсер опроверг эту информацию в четверг, 5 января, в команде избранного президента продолжают открыто сомневаться в причастности российского правительства к кибератакам на США.

Нынешний директор Офиса национальной разведки Джеймс Клэппер завершит свои полномочия после инаугурации избранного президента Соединенных Штатов.

Напомним, вчера, 5 января, во время слушаний в сенатском Комитете по вопросам вооруженных сил Джеймс Клэппер заявил, что похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и последующее обнародование ее во время президентских выборов в Соединенных Штатах было уполномочено высшим российским руководством.

"По нашим оценкам, только высшее российское руководство могло уполномочить последнее похищение и раскрытие данных, направленное на выборы в США, учитывая объем и уязвимость тех, на кого это было нацелено", - заявил руководитель американской разведывательной структуры.

Он также выразил уверенность, что Россия будет проводить кибероперации против США и в дальнейшем. По его словам, ожидается, что они будут направлены на сбор разведывательной информации, обеспечение процесса принятия решений российским руководством, проведение операций влияния для поддержки военных и политических целей России, а также для подготовки киберпространства для будущих целей.

Напомним, летом 2016 года выяснилось, что хакеры похитили из систем национального комитета Демократической партии электронную корреспонденцию и передали ее организации WikiLeaks, которая затем опубликовала эти материалы. Из документов следовало, что комитет поддерживал кандидата в президенты Хиллари Клинтон в ущерб ее сопернику, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу.

Разведслужбы США связали кибератаку с Россией, а в начале октября Вашингтон официально обвинил РФ во взломе.

facebook

Cсылки по теме:

Разведка США уверена, что Кремль вмешивается в избирательные процессы Штатов и Европы
// NEWSru.ua // В мире // 5 января 2017 г.

Сенаторы США готовят законопроект о новых санкциях против РФ
// NEWSru.ua // В мире // 5 января 2017 г.

Разведка расскажет Трампу о вмешательстве российских хакеров. У Обамы объяснили отсутствие санкций для Путина
// NEWSru.ua // В мире // 4 января 2017 г.

Обама заявил о прекращении хакерских атак после угроз Путину "серьезными последствиями"
// NEWSru.ua // В мире // 17 декабря 2016 г.

У Обамы поддержали сенатское расследование о вмешательстве РФ в выборы
// NEWSru.ua // В мире // 12 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 09:44
 Стало известно, в каком городе самая дорогая новогодняя ёлка
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 6 января 2017 г.  

Последняя новость – 09:44

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017