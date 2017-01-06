Трамп выдвинул бывшего сенатора от штата Индиана Коутса на пост главы Нацразведки США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о номинировании бывшего сенатора Дэниела Коутса на должность директора Офиса национальной разведки США в новой администрации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в переходной команде.
"Избранный президент Дональд Трамп назначил бывшего сенатора от штата Индиана Дэна Коутса на пост директора национальной разведки", - говорится в сообщении, пишет Укринформ.
Если Сенат утвердит эту кандидатуру, Коутс, который только что завершил свою карьеру в верхней палате, станет главным советником Трампа по вопросам разведки и будет обеспечивать надзор за усилиями разведывательного сообщества США.
Дэниел Коутс служил в Сенате с 1989 по 1999 гг., после чего был назначен послом США в Германии (в администрации президента Джорджа Буша-старшего). В 2010 году он вернулся в Сенат после победы на выборах.
Выбор кандидатуры Коутса совпал по времени с появлением информации о намерении Дональда Трампа сократить полномочия Офиса национальной разведки. И хотя представитель Трампа Шон Спайсер опроверг эту информацию в четверг, 5 января, в команде избранного президента продолжают открыто сомневаться в причастности российского правительства к кибератакам на США.
Нынешний директор Офиса национальной разведки Джеймс Клэппер завершит свои полномочия после инаугурации избранного президента Соединенных Штатов.
Напомним, вчера, 5 января, во время слушаний в сенатском Комитете по вопросам вооруженных сил Джеймс Клэппер заявил, что похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и последующее обнародование ее во время президентских выборов в Соединенных Штатах было уполномочено высшим российским руководством.
"По нашим оценкам, только высшее российское руководство могло уполномочить последнее похищение и раскрытие данных, направленное на выборы в США, учитывая объем и уязвимость тех, на кого это было нацелено", - заявил руководитель американской разведывательной структуры.
Он также выразил уверенность, что Россия будет проводить кибероперации против США и в дальнейшем. По его словам, ожидается, что они будут направлены на сбор разведывательной информации, обеспечение процесса принятия решений российским руководством, проведение операций влияния для поддержки военных и политических целей России, а также для подготовки киберпространства для будущих целей.
Напомним, летом 2016 года выяснилось, что хакеры похитили из систем национального комитета Демократической партии электронную корреспонденцию и передали ее организации WikiLeaks, которая затем опубликовала эти материалы. Из документов следовало, что комитет поддерживал кандидата в президенты Хиллари Клинтон в ущерб ее сопернику, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу.
Разведслужбы США связали кибератаку с Россией, а в начале октября Вашингтон официально обвинил РФ во взломе.
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