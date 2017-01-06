В Турции перевернулся школьный автобус с 44 учениками, есть жертвы

В турецкой провинции Конья перевернулся автобус со школьниками, в результате чего погибли два человека, еще 42 получили ранения.
Как сообщает газета Daily Sabah, авария произошла в пятницу 6 января утром.
В автобусе находилось 44 ученика. Все пострадавшие были госпитализированы.
Причиной аварии называют гололед.
"Автобус начал скользить и наклоняться. Он перевернулся. Нас выбросило из окон. На меня сверху упали 3 или 4 человека", - рассказала одна из пострадавших.
Напомним, в марте прошлого года в Испании произошло крупное ДТП – в Каталонии в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 56 человек, большинство из них - иностранные студенты, которые учились в колледже "Эрасмус" по обмену. 14 человек, находившихся в автобусе, погибли.
|
Cсылки по теме:
В Лондоне двухэтажный автобус врезался в мост, пострадали 26 человек
// NEWSru.ua // В мире // 22 октября 2016 г.
ДТП в Барселоне: перевернулся туристический автобус, 24 человека пострадали
// NEWSru.ua // В мире // 14 сентября 2016 г.
В Аргентине полицейский автобус сорвался в пропасть, 41 жертва
// NEWSru.ua // В мире // 14 декабря 2015 г.
Микроавтобус с туристами разбился в Грузии, среди пострадавших есть два украинца
// NEWSru.ua // В мире // 23 августа 2015 г.
В Мексике грузовик врезался в процессию паломников: не менее 16 погибших
// NEWSru.ua // В мире // 30 июля 2015 г.
В Колумбии более 30 детей погибло из-за пожара в автобусе
// NEWSru.ua // В мире // 19 мая 2014 г.
В Китае автобус упал в ущелье, погибли шесть человек, 38 пострадали
// NEWSru.ua // В мире // 6 октября 2013 г.
В Индии разбился грузовик: погибло 25 человек
// NEWSru.ua // В мире // 10 января 2013 г.