 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Пятница, 6 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Турции перевернулся школьный автобус с 44 учениками, есть жертвы

время публикации: 14:19
последнее обновление: 15:44
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В Турции перевернулся школьный автобус с 44 учениками, есть жертвы

В турецкой провинции Конья перевернулся автобус со школьниками, в результате чего погибли два человека, еще 42 получили ранения.

Как сообщает газета Daily Sabah, авария произошла в пятницу 6 января утром.

В автобусе находилось 44 ученика. Все пострадавшие были госпитализированы.

Причиной аварии называют гололед.

"Автобус начал скользить и наклоняться. Он перевернулся. Нас выбросило из окон. На меня сверху упали 3 или 4 человека", - рассказала одна из пострадавших.

Напомним, в марте прошлого года в Испании произошло крупное ДТП – в Каталонии в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 56 человек, большинство из них - иностранные студенты, которые учились в колледже "Эрасмус" по обмену. 14 человек, находившихся в автобусе, погибли.

facebook

Cсылки по теме:

В Лондоне двухэтажный автобус врезался в мост, пострадали 26 человек
// NEWSru.ua // В мире // 22 октября 2016 г.

ДТП в Барселоне: перевернулся туристический автобус, 24 человека пострадали
// NEWSru.ua // В мире // 14 сентября 2016 г.

В Аргентине полицейский автобус сорвался в пропасть, 41 жертва
// NEWSru.ua // В мире // 14 декабря 2015 г.

Микроавтобус с туристами разбился в Грузии, среди пострадавших есть два украинца
// NEWSru.ua // В мире // 23 августа 2015 г.

В Мексике грузовик врезался в процессию паломников: не менее 16 погибших
// NEWSru.ua // В мире // 30 июля 2015 г.

В Колумбии более 30 детей погибло из-за пожара в автобусе
// NEWSru.ua // В мире // 19 мая 2014 г.

В Китае автобус упал в ущелье, погибли шесть человек, 38 пострадали
// NEWSru.ua // В мире // 6 октября 2013 г.

В Индии разбился грузовик: погибло 25 человек
// NEWSru.ua // В мире // 10 января 2013 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 16:57
 На Мариупольском направлении боевики ведут обстрелы по всей линии соприкосновения
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 6 января 2017 г.  

Последняя новость – 16:57

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017