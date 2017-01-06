В Турции перевернулся школьный автобус с 44 учениками, есть жертвы

В турецкой провинции Конья перевернулся автобус со школьниками, в результате чего погибли два человека, еще 42 получили ранения.

Как сообщает газета Daily Sabah, авария произошла в пятницу 6 января утром.

В автобусе находилось 44 ученика. Все пострадавшие были госпитализированы.

Причиной аварии называют гололед.

"Автобус начал скользить и наклоняться. Он перевернулся. Нас выбросило из окон. На меня сверху упали 3 или 4 человека", - рассказала одна из пострадавших.

Напомним, в марте прошлого года в Испании произошло крупное ДТП – в Каталонии в аварию попал пассажирский автобус, в котором находились 56 человек, большинство из них - иностранные студенты, которые учились в колледже "Эрасмус" по обмену. 14 человек, находившихся в автобусе, погибли.

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