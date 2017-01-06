Чад из-за угрозы "ИГИЛ" закрывает границу с Ливией

Власти Чада решили закрыть границу с Ливией и развернуть в регионе войска, чтобы не позволить боевикам "ИГИЛ" проникнуть на территорию государства. Об этом заявил премьер-министр Чада Альберт Пахими Падаке, сообщает Reuters.
"Некоторые изолированные ... группы скопились на юге Ливии, то есть в непосредственной близости от северной государственной границы нашего государства, которая теперь стала уязвимой для инфильтрации", - сказал Падака.
В своем обращении он также объявил пограничную полосу "зоной военной операции".
Армия Чада считается одной из сильнейших в регионе и играет ключевую роль в борьбе с "Боко Харам" в соседней Нигерии. Войска также противостоят исламистам на собственной территории. Однако, длинная пустынная зона Западной и Северной Африки очень слабо контролируется, что позволяет боевикам относительно спокойно передвигаться.
Напомним также, после гражданской войны и свержения в 2011 году Муаммара Каддафи в Ливии сохраняется напряженная обстановка. Страна оказалась раздробленной, в ней действует большое число вооруженных формирований, организованных по территориальному или племенному принципу, между которыми периодически происходят вооруженные столкновения.
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