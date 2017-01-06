Британия планирует создать лазерное оружие до 2019 года

Министерство обороны Великобритании заключило контракт на сумму 30 млн фунтов (37 млн долларов) для создания прототипа лазерного оружия. Об этом сообщает ВВС-Russian.

Цель разработки такого прототипа заключается в том, чтобы понять, может ли технология "направленной энергии" дать преимущество вооруженным силам. Демонстрация системы планируется на 2019 год.

Контракт заключен сразу с несколькими европейскими оборонными компаниями, которые будут работать над новой технологией сообща.

Оценивать прототип будут по тому, насколько точно он сможет выбирать и отслеживать цели на разных расстояниях и в разных погодных условиях - на суше и над водой.

Как объясняет Питер Купер из британской Оборонной научно-технической лаборатории (DSTL), в проекте "используются инновационные исследования с целью понять потенциал технологии мощных лазеров".

По его словам, эта технология может оказаться более эффективной ответной мерой на новые угрозы, с которыми могут столкнуться вооруженные силы Великобритании.

Министерство обороны вело переговоры по контракту с оборонным консорциумом, который называется UK Dragonfire несколько месяцев, и сейчас формально объявило, что тендер выиграл именно он.

Представитель министерства обороны сообщил ВВС, что прототип разрабатывается не в целях дать отпор какой-то конкретной угрозе, а чтобы оценить, может ли такой тип оружия повысить эффективность вооруженных сил.

Армия США экспериментирует с лазерами высокой мощности уже несколько десятилетий. Однако до недавнего времени из-за различных технических трудностей использовать их в реальных боях было невозможно.

Между тем одна боевая лазерная установка под названием Laws поступила на вооружение военно-морского флота США и в 2014 была установлена на корабле USS Ponce, находившемся в Персидском заливе.

Этим лазером были уничтожены цели на небольшом судне, которое с большой скоростью приближалось к кораблю, а также сбит небольшой дрон в небе.

По словам Харриет Болдуин, сотрудницы министерства, отвечающей за оборонные закупки, именно благодаря по-настоящему инновационным проектам, таким как создание боевой лазерной установки высокой мощности, "наша страна будет на шаг впереди других".

Если испытания пройдут успешно, первые лазерные пушки могут поступить на службу британской армии в середине 2020-х годов.

В консорциум UK Dragonfire входят компании MBDA, Qinetiq, Leonardo-Finmeccanica GKN, Arke, BAE Systems и Marshall ADG.

Напомним, в августе 2016 года сообщалось о первых случаях применения лазерного оружия российской армией.

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