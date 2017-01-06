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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 6 января 2017 г.
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Байден заявил, что на хакерские атаки России США ответили секретными операциями
время публикации: 13:38
последнее обновление: 13:38
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Соединенные Штаты ответили России на проведенные ею хакерские атаки не только официальными действиями в виде высылки дипломатов и введения новых санкций, но и "секретными действиями". Об этом сообщил вице-президент США Джо Байден в интервью телеканалу PBS.

"Когда вопрос больше месяца тому назад заключался в том, ответим ли мы на хакерские атаки, я сказал: мы сделаем это, когда (и как) выберем. Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то - нет. И мы сделали и то, и другое", - заявил заместитель главы американской администрации.

Байден не стал уточнять, в чем именно заключались "секретные действия" Вашингтона. На вопрос о том, узнает ли общественность позже о таких шагах, Байден ответил: "Надеюсь, нет". Он напомнил, что другие ответные меры США были публичными и включали в себя объявление персонами нон грата группы сотрудников посольства России в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско.

Как ранее утверждал Байден, у американского правительства имеются улики, свидетельствующие о том, что Россия старалась оказать поддержку республиканцу Дональду Трампу на выборах президента США. Как считает вице-президент, власти России стремились "дискредитировать избирательный процесс в США" и предприняли попытку навредить сопернице Трампа на выборах - представителю Демократической партии Хиллари Клинтон.

Кроме того, Байден обрушился с критикой на Трампа, который неоднократно за последние дни ставил под сомнение выводы американских властей о причастности России к кибератакам.

Напомним, 29 декабря в связи с кибератаками России администрация США ввела санкции в отношении Федеральной службы безопасности и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (в прошлом - Главного разведывательного управления, ГРУ). Одновременно было объявлено о высылке из США 35 российских дипломатов. В заявлении президент Барак Обама сообщил, что решения были приняты "в ответ на зловредную киберактивность России" и на преследования американских дипломатов в РФ.

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Пятница, 6 января 2017 г.  
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