Полиция Турции задержала 18 подозреваемых в организации теракта в Измире

Полиция Турции в рамках расследования теракта в Измире задержала 18 человек.

Об этом сообщает Reuters.

"Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что полиция задержала 18 человек в связи с взрывом и вооруженным нападением в Измире, в результате которого погибли два человека", - говорится в сообщении.

В Анкаре не сомневаются, что ответственность за теракт лежит на боевиках "Рабочей партии Курдистана".

Ранее вице-премьер-министр Турции Вейси Кайнак заявлял, что теракт планировался как более масштабная и кровавая акция.

Напомним, в четверг, 5 января, возле здания суда в городе Измир взорвался заминированный автомобиль. По последним данным, в результате теракта погибли сотрудник полиции и работник суда, еще пять человек получили ранения. Полиция обезвредила двух террористов, еще одного разыскивают. Ответственными за теракт считают членов рабочей партии Курдистана.

В крупных городах Турции в последнее время регулярно происходят теракты. 10 декабря 2016 года в ходе взрывов в крупнейшем городе страны Стамбуле погибли до 40 человек.

Ответственность за этот теракт на следующий день взяла на себя радикальная курдская группировка "Ястребы свободы Курдистана", которая откололась от Рабочей партии Курдистана. Однако позже – 2 января 2017-го, в террористической группировке "Исламское государство" заявили, что это было их рук дело.

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