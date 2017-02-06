В США Трампа критикуют за сближение с Путиным

Президент США Дональд Трамп подвергся критике в рядах демократов и республиканцев за преуменьшения фактов политических убийств в России и вторжения Москвы в Украину. Об этом пишет AFP.

Глава МИД Германии: сближение США и России было бы полезным для Украины



После двух недель на посту президента США, несмотря на требование внутри его собственной партии дистанцироваться от режима Путина, Трамп подверг себя новой волне критики, заявив об уважении к Путину.

"Я уважаю его. Ну, я уважаю много людей, но это не значит, что мы поладим с ними", сказал Трамп в интервью Fox News.

При этом Трампу напомнили о связи Путина с политическими убийствами журналистов и оппозиционеров, на что он ответил: "У нас есть много убийц. Что, вы думаете, наша страна такая невинная? Посмотрите, что мы сделали тоже. Мы сделали много ошибок".

Однопартийцы Трампа, в том числе лидер сената Митч Макконнелл , раскритиковали высказывания президента.

"Я не думаю, что можно как-то сравнивать, как Россия ведет себя и как Соединенные Штаты", - сказал Макконнелл.

"Он бывший агент КГБ, бандит, а не избранный таким образом, который большинство людей считают честными выборами", - сказал он CNN.

Эту критику поддержал и бывший посол США в России Майкл Макфол. Он назвал заявление Трампа "отвратительным".

"Это моральное равенство между РФ и США, о котором говорит Трамп, отвратительно", - написал он в twitter.

В свою очередь, лидер меньшинства в Конгрессе США Нэнси Пеллоси заявила, что Федеральное бюро расследований должно провести расследование связи президента США Дональда Трампа с Россией, передает NBCNews.

"Я хочу знать, что у русских на Трампа. Нам необходимо провести расследование ФБР финансовых, личных и политических связей с Россией", - подчеркнула она.

10 января телеканал CNN сообщил, о секретных документах, которые содержат утверждение, что у россиян есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Позже сайт BuzzFeed опубликовал этот "документ", однако нет никаких подтверждений его достоверности. Сам Трамп отрицает распространенную в СМИ информацию.

Глава МИД Германии: сближение США и России было бы полезным для Украины



По результатам визита в США министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил убеждение, что администрация президента США Дональда Трампа пока только ищет свою стратегию в отношении России. Об этом Габриэль сказал в эфире телеканала ARD, пишет Deutsche Welle.

Министр положительно оценил возможность сближения США и России.

"Мы все должны надеяться, что США и Россия достигнут договоренности, но только не за счет Украины или Европы. Однако если будет снижение напряженности между двумя мировыми державами, то это будет хорошо для развития событий в Сирии, для развития событий в Украине", - сказал Габриэль.

При этом он отметил: "Для нас, немцев и европейцев все ясно: мы не можем терпеть, что одна страна в Европе меняет границы, как это сделала Россия (...). Американцы видят это так же".

Комментируя ситуацию в Авдеевке, министр отметил, что обе стороны конфликта несут ответственность за нынешнюю эскалацию на Донбассе.

По результатам встреч с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном Габриэль подчеркнул, что США имеют "сильный интерес в единой Европе" и "поддерживают трансатлантическое партнерство в НАТО".

В связи с этим немецкий министр заявил, что Европе следует больше думать о том, что ее объединяет, а не постоянно обсуждать то, что раскалывает. Это касается, в частности, терпения к кризисным странам Европы и увеличения инвестиций для роста экономики и числа рабочих мест: люди должны снова увидеть, "что Европа им что-то дает".