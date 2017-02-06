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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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В Румынии продолжились митинги, несмотря на отмену постановления об амнистии коррупционеров

время публикации: 07:14
последнее обновление: 07:17
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В Румынии продолжились митинги, несмотря на отмену постановления об амнистии коррупционеров

В Румынии, несмотря на отмену правительственного постановления об амнистии для коррупционеров, продолжаются многотысячные митинги. Как сообщает ВВС 5 февраля, на улицы вышли десятки тысяч демонстрантов.

"Протестующие недовольны, несмотря на отмену правительственного постановления, раздаются призывы к "левому крылу" правительства уйти в отставку ... Огромные толпы собрались на площади Победы в Бухаресте - уже шестой день подряд (с начала протестов)", - говорится в сообщении.

На здании правительства лазером высвечивают призывы "Не сдаваться" и "Отставка".

Сами участники протестов заявляют, что действующее правительство "от высокого уровня до самого низкого организовано как мафия".

Как сообщает Укринформ, акции протеста проходят и в крупных городах страны - Клуже, Тимишоаре, Быстрице, Яссах и других, а на площади Виктория перед зданием правительства в Бухаресте находятся более 250 тысяч протестующих.

Напомним, 5 февраля решение правительства отменить постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс и об амнистии для коррупционеров было принято на экстренном заседании в Бухаресте.

Однако протестующие выражают обеспокоенность по поводу планов правительства изменить формулировку закона и направить его на обсуждение в парламент, где он может быть принят.

Правительство Румынии вечером 31 января несмотря на массовые протесты принял постановление, декриминализировавшее ряд преступлений и позволявшее многим коррупционерам избежать ответственности.

Постановление, в частности, декриминализирует коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).

Необходимость амнистии для отдельных категорий преступников в правительстве ранее объяснили переполненностью тюрем.

Еврокомиссия 1 февраля выступила с жестким предупреждением к правительству Румынии за принятое постановление и подчеркнула необходимость необратимого прогресса в борьбе с коррупцией.

Постановление правительства вызвало массовые протесты по всей стране.

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