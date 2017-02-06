Социалисты Франции официально выдвинули Амона кандидатом в президенты

Социалистическая партия Франции официально выдвинула кандидатуру бывшего министра образования Бенуа Амона на пост президента. Об этом сообщает RFI.

Неделю назад этот политик, считавшийся аутсайдером, стал победителем праймериз левых, набрав 58,69% голосов во втором туре. Его соперник, бывший премьер Манюэль Вальс, на церемонии не присутствовал.

В воскресенье Амона в Париже пришли поддержать около двух тысяч человек. Среди них были мэр Парижа Анн Идальго, бывшая министр юстиции Кристиан Тобира, а также некоторые члены кабинета министров.

"Нас почти приговорили к смерти, к немедленному исчезновению, но мы собрались с силами", - сказала Анн Идальго, отметив необходимость социалистов объединиться вокруг кандидата Бенуа Амона.

По последним социологическим опросам, кандидат от социалистов Бенуа Амон может рассчитывать на 15% голосов избирателей.

Неожиданный успех Амона во Франции сравнивают с непредвиденным прорывом экс-премьера Франсуа Фийона в лагере французских правых: на праймериз "Республиканцев" в ноябре 2016 года Фийон, считавшийся аутсайдером, обошел фаворитов опросов Алена Жюппе и Николя Саркози.

По предварительным данным, явка во втором туре праймериз социалистов превысила 1 миллион 100 тысяч человек (данные с 60% участков).

В первом туре 22 января проголосовал 1,6 млн французов. Это на 1 миллион меньше, чем на первых в истории Франции праймериз, которые социалисты провели в 2011 году, выбрав своим кандидатом нынешнего президента Франсуа Олланда.

В ноябре 2016 года участниками первых праймериз французских правых стали более 4 млн французов.

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля.

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