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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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Принцесса Дубая стала профессиональным пилотом коммерческой авиакомпании ОАЭ
время публикации: 19:48
последнее обновление: 19:48
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Представительница королевской семьи Дубая принцесса Моза Аль-Мактум стала профессиональным пилотом одной из коммерческих авиакомпаний ОАЭ

Представительница королевской семьи Дубая принцесса Моза Аль-Мактум стала профессиональным пилотом одной из коммерческих авиакомпаний ОАЭ.

Об этом в соцсетях рассказала принцесса и дочь бывшего премьер-министра ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактума - шейха Латифа, пишет Buro 24/7, передает "Новое время Style".

На своей страничке в Instagram она разместила фото племянницы, сопроводив его подписью: "Моя племянница Моза стала первой женщиной-пилотом в нашей семье. Она совершила свой первый коммерческий полет в роли второго пилота. Горжусь тобой. Небо – не предел. Если ты можешь мечтать об этом, ты можешь достичь этого".

К какой именно авиакомпании присоединилась Моза Аль-Мактум не сообщается, но по словам интернет-пользователей, такую форму носят пилоты Emirates.

Напомним, что британским принцам Уильяму и Гарри приходилось проходить причудливый обряд посвящения для новичков-военных летчиков Королевских ВВС - питье пива из унитаза и кросс голышом.

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