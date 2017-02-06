В Мадриде тысячи людей вышли поддержать экс-лидера Каталонии, который предстанет перед судом

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Тысячи людей собрались в Барселоне в понедельник, 6 февраля, в поддержку бывшего лидера Каталонии Артура Масса и двух его бывших министров. Об этом сообщает El Pais.
Чиновники предстанут перед судом за организацию опроса о выходе из состава Испании в 2014 году, который Мадрид назвал неконституционным и проведение которого испанский суд запретил.
Если бывших руководителей Каталонии признают виновными, им может быть запрещено занимать любые официальные должности в течение 10 лет.
Напомним, президент Каталонии Карлес Пьюджмонт пообещал провести референдум о независимости от Испании с согласия согласия центрального правительства или даже без такого согласия.
Ранее испанский премьер-министр Мариано Рахой категорически отверг возможность проведения любого референдума в Каталонии по отделению от Испании.
В декабре 2016 года конституционный суд Испании единогласно одобрил просьбу правительства страны приостановить действие двух резолюций парламента Каталонии о проведении референдума о независимости провинции в 2017 году.
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