Израиль обстреляли с территории сектора Газа - впервые в 2017 году

В понедельник, 6 февраля, территория Израиля впервые за 2017 год подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По предварительным данным, ракета упала на открытой местности и не нанесла ущерба. ЦАХАЛ ответил на атаку артиллерийским ударом в районе города Бейт-Лахия в секторе Газа по посту боевиков палестинского движения "Хамас", которое в Израиле признано террористической организацией.

Примерно в 9:10 понедельника на территории регионального совета Хоф Ашкелон прозвучал сигнал "Цева адом" - израильской системы, оповещающей о падении ракет. В 9:24 пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила факт ракетного обстрела из сектора Газа, сообщает NEWSru Israel. По предварительным данным, ракета упала на открытой местности, не причинив ущерба.

По данным палестинского агентства Safa, израильские военные в ответ на обстрел выпустили несколько артиллерийских снарядов по целям в районе Бейт-Лахии. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что был обстрелян пост боевиков "Хамаса", не уточняя информацию о причиненном ущербе.

Вместе с тем сайт "Хамаса" "Палестинский информационный центр" сообщает, что израильские военные также вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и подняли в воздух вертолеты. В результате обстрела со стороны Израиля никто не пострадал и не был причинен ущерб, говорится в сообщении.

Этот ракетный обстрел с территории сектора Газа стал первым в 2017 году и за последние три с половиной месяца, отмечает NEWSru Israel. Предыдущая попытка аналогичной атаки была зафиксирована 24 октября 2016 года. Тогда ВВС ЦАХАЛ нанесли ответные удары по объектам "Хамаса", хотя ракета не перелетела пограничный забор.

Всего в 2016 году было зафиксировано 12 ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. В общей сложности за пределами сектора разорвалось 16 ракет. В результате этих обстрелов никто не пострадал, а также не было причинено существенного ущерба. Такой низкой интенсивности ракетных обстрелов из Газы не наблюдалось с 2001 года, подчеркивает NEWSru Israel.

За любые обстрелы израильской территории из сектора Газа Израиль возлагает ответственность на "Хамас", поскольку именно эта организация контролирует сектор с лета 2007 года.

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