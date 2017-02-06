В Пакистане на спор застрелили афганского дипломата

В Генконсульстве Афганистана в городе Карачи на юге Пакистана в понедельник, 6 февраля 2017 года, был застрелен афганский дипломат. По данным официальных лиц, убийство произошло в результате личного спора. Причем стрелял также гражданин Афганистана, передает NEWSru.com.

Жертвой огнестрельной атаки стал третий секретарь консульства. Убитого дипломата опознали как Мухаммеда Заки, сообщается со ссылкой на данные полиции Карачи.

Убийство совершил сотрудник частной охраны, который был впоследствии арестован, сообщил представитель местной полиции Сахиб Исмаил. "Охранник использовал свой автомат, выпустив несколько пуль", - рассказал полицейский. Исмаил уточнил, что убийца также является гражданином Афганистана.

Другой полицейский, заместитель главного инспектора Азад Хан, рассказал, что стрельба стала результатом личных препирательств. При этом сотрудник полиции исключил вероятность теракта. "В этом печальном инциденте нет элемента терроризма. Это не является преднамеренным или террористическим актом. Охранник без раздумий открыл огонь, после того, как вышел из себя из-за спора с убитыми", - заявил Хан.

По его словам, полиция проверила камеры видеонаблюдения, а также записала свидетельства очевидцев. Афганское консульство расположено в тщательно охраняемом элитном районе Клифтон. Здесь находится целый ряд зарубежных консульств. После инцидента правительство провинции Синд, административным центром которой является Карачи, сообщило об усилении мер безопасности.

Посол Афганистана в Пакистане сообщил о происшествии на своей странице в Facebook. "Стрельба в Генеральном консульстве Афганистана в Карачи сегодня примерно в 12:30... была совершена афганским охранником на территории ведомства и привела к гибели одного из наших дипломатов. По всей видимости, к криминальному акту привел персональный спор", - говорится в сообщении.

Напомним, наиболее громким нападением на дипломата за последнее время стало убийство чрезвычайного полномочного посла РФ в Турции Андрея Карлова. Он был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Стрелявший в него 22-летний сотрудник полиции Мевлют Алтынташ был ликвидирован местными силами безопасности.

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