СМИ узнали о планах США "вбить клин" между Россией и Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа изучает варианты возможного разрыва военного и дипломатического альянса между Россией и Ираном. Таким образом предполагается одновременно окончить сирийский конфликт и укрепить борьбу с "Исламским государством". Об этом американской газете The Wall Street Journal рассказал высокопоставленный представитель администрации США, а также европейские и арабские чиновники, вовлеченные в дискуссию.
По словам собеседников издания, формирующаяся стратегия направлена на то, чтобы примирить, казалось бы, противоречивые обещания Трампа улучшить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и энергично противостоять военному присутствию Ирана, одного из наиболее важных союзников Москвы, на Ближнем Востоке.
Как сообщил газете высокопоставленный представитель администрации США, у Белого дома нет никаких иллюзий по поводу России или взгляда на Путина как на "хорошего мальчика", несмотря на сделанные накануне очередные примирительные заявления Трампа в адрес российского лидера во время интервью телеканалу Fox News. В то же время собеседник издания подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает Москву как экзистенциальную угрозу, которую Советский Союз представлял для Соединенных Штатов в период холодной войны. При этом Трамп стремится к сдерживанию Ирана, отметил источник.
"Если есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, мы готовы исследовать этот вопрос", - заявил собеседник газеты из администрации Трампа.
При этом источники издания затруднились предположить, что Путин может потребовать в обмен на заключение подобной сделки. "Между Россией и Ираном существуют разногласия. Неясно, что Путин потребует в обмен на ослабление этого альянса", - сказал высокопоставленный европейский чиновник, который в последние недели провел переговоры по этому вопросу с сотрудниками Совета национальной безопасности Белого дома.
Ряд вашингтонских экспертов по России полагают, что Путин запросит высокую цену за любой шаг, отделяющий его от тесного сотрудничества с Ираном. Помимо смягчения санкций, президент РФ может потребовать уступок со стороны США по ситуации на Украине, а также ограничения расширения НАТО на восток вблизи российской границы, говорится в статье, переведенной InoPressa.
"Если Кремль сократит поставки оружия Ирану, вероятно, стоит ожидать значительного смягчения санкций (США в отношении России. - ред)", - считает Дмитрий Саймс, эксперт по России и президент Центра национальных интересов в Вашингтоне. "Русские не верят в бесплатный сыр", - отметил собеседник WSJ.
Напомним, что Иран вместе с Турцией и Россией участвовал в переговорах по мирному урегулированию в Сирии, проходивших в конце января 2017 года в Астане. Тогда же стало известно, что Путин планирует в марте провести в Москве официальные переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани.
Накануне Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал Иран "террористическим государством номер один". "Они повсюду рассылают деньги и оружие", - подчеркнул американский лидер. На вопрос о том, существует ли в настоящий момент угроза открытого столкновения США и Ирана, Трамп прямо отвечать не стал: "Мы никогда не говорили об использовании своей военной силы".
В этом же интервью американский президент вступился за Путина перед журналистом, назвавшим его "убийцей". Трамп сообщил, что США и сами "много убивают", а с нынешним российским лидером он надеется поладить.
В минувшую субботу Иран провел ракетные учения в провинции Семнан. Маневры носили название "Защитники границы отечества", а бригадный генерал Амир Али Хаджизаде пригрозил обрушить на головы врагов республики град "ревущих ракет".
Учения стали ответом на санкции США в отношении Ирана в пятницу, 3 февраля. Вашингтон расширил ограничительные меры, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур, связанных с КСИР.
Толчком для расширения санкций стал запуск Ираном баллистической ракеты средней дальности, осуществленный 29 января этого года. Санкции затронули лиц, которых США посчитали причастными к ракетной программе Тегерана.
На фоне введения санкций глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал Иран главным спонсором мирового терроризма.
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