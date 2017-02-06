Хан: оснований для отмены санкций против РФ нет

Оснований для отмены санкций против Российской Федерации нет.

Об этом заявил комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза 6 февраля в Брюсселе, сообщает Радио "Свобода".

"Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась", - сказал он.

Хан также добавил, что будущее санкции против России связано с выполнением минских договоренностей, чего пока нет.

"Я не вижу никаких оснований для отмены санкций", - подчеркнул он.

Напомним, то глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство будет настаивать на продлении санкций против России.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники отмечало, что чиновники Евросоюза собрались продлить срок действия санкций против граждан России, виновных в дестабилизации ситуации в Украине.

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