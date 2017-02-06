Facebook запустил сервис знакомств

Facebook запустила новую функцию в мобильном приложении, которая позволяет находить новых деловых партнеров или знакомиться для романтических отношений.
Как отмечает TechCrunch, появление сервиса может быть связано с ростом популярности приложений для знакомств, таких как Tinder или Bumble.
Функция знакомств называется Discover People. Пользователю будет доступен для просмотра список людей, которые живут с ним в одном городе или работают в одной компании. Также можно найти профили людей, заинтересованных в посещении одного и того же мероприятия.
Ограниченное тестирование новой функции началось в конце 2016 года в Австралии и Новой Зеландии, однако теперь новая вкладка будет постепенно появляться у всех пользователей мобильного приложения Facebook на телефонах с ОС iOS и Android.
Сам Facebook не позиционирует Discover People как сервис знакомств. Однако социальная сеть, скорее всего, заинтересована в росте количества приложений для знакомств и увеличении их популярности, отмечает издание.
Ранее стало известно, что Facebook тестирует проигрывание рекламы "внутри ролика".
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