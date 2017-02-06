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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 6 февраля 2017 г.
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В США произошла стрельба возле ночного клуба, четыре жертвы

время публикации: 17:55
последнее обновление: 18:02
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В американском Язу-Сити (Миссисипи) неизвестный открыл стрельбу возле ночного клуба, в результате которой погибли четыре человека, полиция разыскивает подозреваемого
Сообщается, что стрельба произошла возле местного ночного клуба Club 66
По данным полиции, в результате инцидента два человека погибли на месте, еще два скончались в больнице. Также сообщается, что стрельбе предшествовал конфликт между подозреваемым и его жертвами

В американском Язу-Сити (Миссисипи) неизвестный открыл стрельбу возле ночного клуба, в результате которой погибли четыре человека, полиция разыскивает подозреваемого.

Об этом в понедельник 6 февраля сообщает WJTV.

Сообщается, что стрельба произошла возле местного ночного клуба Club 66.

По данным полиции, в результате инцидента два человека погибли на месте, еще два скончались в больнице. Также сообщается, что стрельбе предшествовал конфликт между подозреваемым и его жертвами.

Местный следователь Рики Шиверс также отметил, что погибли молодые люди в возрасте до 30 лет.

Полиция пока не подтвердила личность подозреваемого, активно разыскивает его. Считается, что он может быть вооружен.

Напомним, в апреле в пригороде американского Лос-Анджелеса (Калифорния) в ночном клубе также произошла перестрелка, жертвами тогда стали сами стрелки, которых ликвидировали охранники клуба.

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Понедельник, 6 февраля 2017 г.  
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